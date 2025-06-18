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Евгения Евсеева
Транспорт

«АвтоВАЗ» представил кроссовер Lada Azimut

Серийное производство и продажи начнутся в 2026 году.

Источник: РБК
Источник: РБК
  • «АвтоВАЗ» показал на ПМЭФ кроссовер, который получил название Lada Azimut.
  • Модель построена на базе платформы Vesta с удлинённой до 2,55 м колёсной базой. По предварительным данным, комплектовать машину будут двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра. В будущем она получит турбированный двигатель мощностью 150 л.с. Других подробностей нет.
Источник: Autonews
  • Серийное производство и продажи начнутся в 2026 году. Стоимость неизвестна. «Автомобиль будет чуть дороже, чем сегодняшняя линейка “АвтоВАЗа”, но всё равно он далеко не оторвётся, это будет в среднем дешевле, чем в целом по рынку, цена будет действительно доступной», — заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.
  • По словам «АвтоВАЗа», машину разработали российские специалисты — «от создания концепции, компоновки и дизайна до проектирования, производства и настройки всех систем, функций и ходовых качеств модели».
Источник: Auto.ru
Источник: Auto.ru
«АвтоВАЗ» представил кроссовер Lada Azimut
«АвтоВАЗ» представил кроссовер Lada Azimut
  • В машину встроен GigaChat от «Сбера». Среди функций — парковка по голосу, сообщили в банке.
«АвтоВАЗ» представил кроссовер Lada Azimut
«АвтоВАЗ» представил кроссовер Lada Azimut

#новости #автоваз

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