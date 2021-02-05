Компания работает над электромобилем уже несколько лет и может перейти в активную стадию разработки уже в 2021 году.

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Первые слухи о том, что Apple работает над электромобилем собственной разработки, появились ещё в 2014 году. На проект влияли внутренние раздоры, проблемы с руководством и другие сложности — его заморозили, перешли к разработке ПО для беспилотников и лишь в 2018 году компания вновь вернулась к идее выпуска автомобиля, пишет MacRumors.

В декабре 2020 года агентство Reuters рассказало о плане Apple начать производство Apple Car в 2024 году — с помощью автопроизводителя-партнёра. А в январе-феврале 2021 года слухи укрепились: появилось сразу несколько источников с деталями проекта.

Например, производственным партнёром Apple может стать Kia, инвестиции в проект могут составить $6,6 млрд, а для работы над Apple Car компания наняла Манфреда Харрера — бывшего руководителя линейки Porsche Cayenne.

Завод Kia, на котором могут производить Apple Car

Кто работает над Apple Car

План Apple — совместная работа над автомобилем по аналогии с производством iPhone, где машину будет производить партнёр, а Apple сосредоточится на разработке программной и аппаратной части.

Основным кандидатом на роль партнёра пока называют Kia — дочернее подразделение Hyundai. Впервые об этом рассказала корейская газета Korea Economic Daily в январе 2021 года.

В разговоре с CNBC Hyundai сначала напрямую подтвердила, что ведёт переговоры с Apple, что вызвало рост акций корейской компании на 19%.

Насколько мы понимаем, Apple ведёт переговоры с несколькими автоконцернами по всему миру, включая Hyundai Motor. Все обсуждения находятся на ранних стадиях, пока что ничего не решено. первое заявление Hyundai CNBC

Но спустя полчаса после подтверждения переговоров производитель пересмотрел заявление и убрал из него упоминание Apple.

Мы получили несколько предложений сотрудничества с различными компаниями, заинтересованными в производстве электроавтомобилей. Но все обсуждения находятся на ранних стадиях, пока что ничего не решено. исправленное заявление Hyundai

2 февраля потенциальное партнёрство Apple с Hyundai подтвердил известный Apple-инсайдер Минг-Чи Куо, а также поделился новыми подробностями. По его словам, первый автомобиль Apple будет использовать платформу Hyundai E-GMP для электромобилей.

E-GMP

Производить Apple Car будут на заводе Kia в США, проектирование и производство части элементов возьмёт на себя Hyundai Mobis. Также Hyundai Mobis разрабатывает беспилотник с «Яндексом» — компании представили прототип в 2019 году.

Потенциальные характеристики автомобилей на платформе E-GMP:

Запас хода — более 500 км на одном заряде, зарядка до 80% за 18 минут.

Разгон спортивных моделей — до 100 км/ч менее, чем за 3,5 секунды. Максимальная скорость 260 км/ч.

Apple же займётся дизайном, технологической базой и сервисами — системой автономного вождения, салоном, интерьером, аккумуляторами и интеграцией со своей экосистемой.

Куо предполагает, что Apple будет позиционировать Apple Car как автомобиль класса люкс — он будет значительно дороже, чем другие электромобили.

29 января Reuters рассказало, что «сделка омрачается». Руководство Hyundai разделилось во мнении, стоит ли заключать партнёрство с Apple, так как видит в этом плюсы в краткосрочной перспективе, но не в длительной.

Также корейская компания не хочет становиться контрактным производителем, а чтобы избежать столкновения культур, Hyundai «придётся заменить некоторых руководителей», пишет Reuters.

Apple — босс. Она занимается маркетингом, производством, создёт свой бренд. Hyundai тоже босс. И на самом деле партнёрство может не сработать. отраслевые источники Reuters

Но слухи о партнёрстве продолжились. 3 февраля корейские СМИ рассказали, что в рамках сотрудничества Apple инвестирует в Kia $3,6 млрд, а сделка находится уже на финальной стадии — её подпишут 17 февраля.

5 февраля Wall Street Journal подтвердило переговоры между компаниями, дополнив, что Hyundai также инвестирует $3 млрд в партнерство.

Для производства компании модернизируют и используют завод Kia в Джорджии в США, который, по информации CNBC, как раз простаивает. По плану, Kia будет производить 100 тысяч Apple Car в год с возможным ростом до 400 тысяч автомобилей ежегодно.

электрокроссовер Hyundai IONIQ 5

Также по данным Nikkei, Apple ведёт переговоры по меньшей мере с шестью японскими производителями:

Honda и Mazda сказали, что не могут комментировать ситуацию.

Mitsubishi заявила, что с ней Apple не связывалась.

Nissan отказалась от комментариев.

Финансовый директор Subaru ответил, что «ничего не слышал про автомобиль Apple».

Аналитики Bloomberg считают, что у большинства японских производителей слишком много своих проектов и разработок, чтобы взяться за партнёрство с Apple. Но у Nissan и Mitsubishi «работы не так много», они простаивают и могут стать её партнёрами.

После новости о возможном партнёрстве с Apple акции японских компаний резко выросли

Внутри Apple также формируется команда из экспертов в автомобилестроении.

Так, в 2019 году Apple купила стартап Drive.AI, разрабатывающий автономные системы управлению для беспилотных автомобилей, а в 2018 году подписала соглашение с Volkswagen о преобразовании фургонов T6 Transporter в беспилотные шаттлы для своего кампуса.

Bloomberg утверждает, что в Apple работают «десятки инженеров Tesla», а в общей сложности — несколько сотен специалистов, большинство из которых занимаются беспилотной системой вождения, а не проектированием автомобиля с нуля.

В её число входят:

Бывший вице-президент Tesla по дизайну интерьеров Стив Макманус,

Эксперт по безопасности автономного вождения и бывший сотрудник Waymo Хайме Вэйдо,

Бывший вице-президент Tesla Майкл Швекутч, который работал над двигателями и трансмиссиями.

Инженер Джонатан Сив, который также работал в Tesla и Waymo.

Стюарт Бауэрс, бывший вице-президент Tesla, возглавлял команду Tesla по беспилотным технологиям.

Бывший ведущий инженер Tesla Даг Филд.

Бывший руководитель линейки Porsche Cayenne и шасси Манфред Харре, ранее работающий над рулевым управлением в BMW.

Небольшая команда работает над трансмиссией, системой безопасности, аккумуляторами, интерьерами и другими элементами автомобильной системы, но Apple набирает всё новых людей и привлекает другие команды.

С 2018 года подразделение по разработке микросхем занимается специальным ARM-чипом для автомобиля, в котором «особое внимание» уделено обработке задач машинного обучения и системе автопилота, пишет Bloomberg.

Каким будет Apple Car

CNBC утверждает, что Apple планирует выпустить полностью автономный автомобиль. Он будет предназначен для работы без водителя и ориентирован на «последнюю милю» — короткие расстояния, например, чтобы добраться от дома до метро или доставить заказ из магазина до покупателя.

Таким образом Apple Car на первоначальном этапе может быть предназначен для корпоративного использования, а не для потребительского рынка.

Например, Apple может предлагать его для доставки продуктов или использовать, как роботакси или каршеринг.

Цель компании — создать беспилотный автомобиль, который позволил бы пользователю ввести пункт назначения и добраться до него «с минимальным участием или вовсе без него».

Возможный акцент на корпоративном использовании объясняет как малый объём в 100 тысяч автомобилей в год, так и высокую стоимость Apple Car. Аналитики предполагают, что так компания проверит технологию и наладит производство, прежде чем предложить машины в свободную продажу для пользователей.

Когда выйдет Apple Car

Информация о сроке выхода электромобиля отличается у инсайдеров и отраслевых аналитиков: