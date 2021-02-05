$6,6 млрд инвестиций, переговоры с Kia-Hyundai и акцент на «последней миле»: что известно про Apple Car Статьи редакции
Компания работает над электромобилем уже несколько лет и может перейти в активную стадию разработки уже в 2021 году.
Первые слухи о том, что Apple работает над электромобилем собственной разработки, появились ещё в 2014 году. На проект влияли внутренние раздоры, проблемы с руководством и другие сложности — его заморозили, перешли к разработке ПО для беспилотников и лишь в 2018 году компания вновь вернулась к идее выпуска автомобиля, пишет MacRumors.
В декабре 2020 года агентство Reuters рассказало о плане Apple начать производство Apple Car в 2024 году — с помощью автопроизводителя-партнёра. А в январе-феврале 2021 года слухи укрепились: появилось сразу несколько источников с деталями проекта.
Например, производственным партнёром Apple может стать Kia, инвестиции в проект могут составить $6,6 млрд, а для работы над Apple Car компания наняла Манфреда Харрера — бывшего руководителя линейки Porsche Cayenne.
Кто работает над Apple Car
План Apple — совместная работа над автомобилем по аналогии с производством iPhone, где машину будет производить партнёр, а Apple сосредоточится на разработке программной и аппаратной части.
Основным кандидатом на роль партнёра пока называют Kia — дочернее подразделение Hyundai. Впервые об этом рассказала корейская газета Korea Economic Daily в январе 2021 года.
В разговоре с CNBC Hyundai сначала напрямую подтвердила, что ведёт переговоры с Apple, что вызвало рост акций корейской компании на 19%.
Но спустя полчаса после подтверждения переговоров производитель пересмотрел заявление и убрал из него упоминание Apple.
2 февраля потенциальное партнёрство Apple с Hyundai подтвердил известный Apple-инсайдер Минг-Чи Куо, а также поделился новыми подробностями. По его словам, первый автомобиль Apple будет использовать платформу Hyundai E-GMP для электромобилей.
Производить Apple Car будут на заводе Kia в США, проектирование и производство части элементов возьмёт на себя Hyundai Mobis. Также Hyundai Mobis разрабатывает беспилотник с «Яндексом» — компании представили прототип в 2019 году.
Потенциальные характеристики автомобилей на платформе E-GMP:
- Запас хода — более 500 км на одном заряде, зарядка до 80% за 18 минут.
- Разгон спортивных моделей — до 100 км/ч менее, чем за 3,5 секунды. Максимальная скорость 260 км/ч.
Apple же займётся дизайном, технологической базой и сервисами — системой автономного вождения, салоном, интерьером, аккумуляторами и интеграцией со своей экосистемой.
Куо предполагает, что Apple будет позиционировать Apple Car как автомобиль класса люкс — он будет значительно дороже, чем другие электромобили.
29 января Reuters рассказало, что «сделка омрачается». Руководство Hyundai разделилось во мнении, стоит ли заключать партнёрство с Apple, так как видит в этом плюсы в краткосрочной перспективе, но не в длительной.
Также корейская компания не хочет становиться контрактным производителем, а чтобы избежать столкновения культур, Hyundai «придётся заменить некоторых руководителей», пишет Reuters.
Но слухи о партнёрстве продолжились. 3 февраля корейские СМИ рассказали, что в рамках сотрудничества Apple инвестирует в Kia $3,6 млрд, а сделка находится уже на финальной стадии — её подпишут 17 февраля.
5 февраля Wall Street Journal подтвердило переговоры между компаниями, дополнив, что Hyundai также инвестирует $3 млрд в партнерство.
Для производства компании модернизируют и используют завод Kia в Джорджии в США, который, по информации CNBC, как раз простаивает. По плану, Kia будет производить 100 тысяч Apple Car в год с возможным ростом до 400 тысяч автомобилей ежегодно.
Также по данным Nikkei, Apple ведёт переговоры по меньшей мере с шестью японскими производителями:
- Honda и Mazda сказали, что не могут комментировать ситуацию.
- Mitsubishi заявила, что с ней Apple не связывалась.
- Nissan отказалась от комментариев.
- Финансовый директор Subaru ответил, что «ничего не слышал про автомобиль Apple».
Аналитики Bloomberg считают, что у большинства японских производителей слишком много своих проектов и разработок, чтобы взяться за партнёрство с Apple. Но у Nissan и Mitsubishi «работы не так много», они простаивают и могут стать её партнёрами.
Внутри Apple также формируется команда из экспертов в автомобилестроении.
Так, в 2019 году Apple купила стартап Drive.AI, разрабатывающий автономные системы управлению для беспилотных автомобилей, а в 2018 году подписала соглашение с Volkswagen о преобразовании фургонов T6 Transporter в беспилотные шаттлы для своего кампуса.
Bloomberg утверждает, что в Apple работают «десятки инженеров Tesla», а в общей сложности — несколько сотен специалистов, большинство из которых занимаются беспилотной системой вождения, а не проектированием автомобиля с нуля.
В её число входят:
- Бывший вице-президент Tesla по дизайну интерьеров Стив Макманус,
- Эксперт по безопасности автономного вождения и бывший сотрудник Waymo Хайме Вэйдо,
- Бывший вице-президент Tesla Майкл Швекутч, который работал над двигателями и трансмиссиями.
- Инженер Джонатан Сив, который также работал в Tesla и Waymo.
- Стюарт Бауэрс, бывший вице-президент Tesla, возглавлял команду Tesla по беспилотным технологиям.
- Бывший ведущий инженер Tesla Даг Филд.
- Бывший руководитель линейки Porsche Cayenne и шасси Манфред Харре, ранее работающий над рулевым управлением в BMW.
Небольшая команда работает над трансмиссией, системой безопасности, аккумуляторами, интерьерами и другими элементами автомобильной системы, но Apple набирает всё новых людей и привлекает другие команды.
С 2018 года подразделение по разработке микросхем занимается специальным ARM-чипом для автомобиля, в котором «особое внимание» уделено обработке задач машинного обучения и системе автопилота, пишет Bloomberg.
Каким будет Apple Car
CNBC утверждает, что Apple планирует выпустить полностью автономный автомобиль. Он будет предназначен для работы без водителя и ориентирован на «последнюю милю» — короткие расстояния, например, чтобы добраться от дома до метро или доставить заказ из магазина до покупателя.
Таким образом Apple Car на первоначальном этапе может быть предназначен для корпоративного использования, а не для потребительского рынка.
Например, Apple может предлагать его для доставки продуктов или использовать, как роботакси или каршеринг.
Цель компании — создать беспилотный автомобиль, который позволил бы пользователю ввести пункт назначения и добраться до него «с минимальным участием или вовсе без него».
Возможный акцент на корпоративном использовании объясняет как малый объём в 100 тысяч автомобилей в год, так и высокую стоимость Apple Car. Аналитики предполагают, что так компания проверит технологию и наладит производство, прежде чем предложить машины в свободную продажу для пользователей.
Когда выйдет Apple Car
Информация о сроке выхода электромобиля отличается у инсайдеров и отраслевых аналитиков:
- По данным Reuters, автомобиль планируют представить и начать производство в 2024 году.
- Аналитик Минг-Чи Куо полагает, что разработка всё ещё на ранней стадии, и выпуск произойдёт не раньше 2025-2027 годов, а то и позже. По его мнению, рынок «слишком оптимистичен», а у Apple есть неопределенность, насколько машина будет конкурентоспособна из-за отставания от конкурентов в области ИИ и глубокого обучения.
- Bloomberg также утверждает, что Apple Car находится на ранней стадии, и не выйдет до 2026-2028 годов.
Последняя миля - красивые слова чтобы недостаток представить, как фичу. Забавно, что многие купятся.
Вот только зачем это Hyindai, кроме как инвестиции - очень не понятно.
Судя по описанию эппл продвигается так себе по любым направлениям с машинами.
Может такой ступор и логичен поскольку нету Джобса.
На машине будут крутые белые покрышки, которые будут желтеть и трескаться через полгода. А новые будут стоить 6000 баксов за одну.
И объём движка будет уменьшаться в 2 раза каждые 4 года программно, чтобы «сохранить лучший пользовательский опыт»
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