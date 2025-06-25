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Данила Бычков
Транспорт

BYD снизила темпы производства и сократила смены на нескольких заводах из-за невыполнения плана по продажам — Reuters

В 2025 году компания планировала увеличить продажи на 30% год к году.

Источник фото: Reuters
Источник фото: Reuters
  • BYD приостановила планы по запуску новых производственных линий, отменила ночные смены на некоторых заводах и сократила выпуск автомобилей (на какой процент — неизвестно). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
  • Это может быть связано с ростом складских запасов, который произошёл несмотря на «значительное» снижение цен на продукцию BYD на китайском рынке — стартовая цена самого доступного электромобиля компании сейчас составляет примерно 55 тысяч юаней ($7800).
  • По данным Китайской ассоциации автодилеров, уровень складских запасов у BYD — один из самых высоких среди всех компаний в Китае и почти в три раза превышает средний показатель по отрасли.
  • В 2024 году BYD продала 4,27 млн автомобилей по всему миру, в 2025-м компания планировала увеличить этот показатель на 30% — до 5,5 млн, отмечает издание. За первые пять месяцев 2025 года BYD продала 1,76 млн электромобилей.
  • В апреле 2025 года BYD впервые обогнала Tesla по продажам в Европе, что позволило китайской компании войти в топ-10 самых продаваемых марок электромобилей в регионе и сместить американского конкурента на 11 строку.

#новости #byd

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