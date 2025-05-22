«Переломный момент»: китайский производитель BYD впервые обошёл Tesla по продажам в Европе

В апреле 2025 года в регионе зарегистрировали 7231 электромобиль BYD и 7165 электромобилей Tesla.Для китайской компании прирост по итогам месяца составил 169% год к году. Продажи Tesla в Европе, наоборот, упали на 49% по сравнению с апрелем 2024 года. Это позволило BYD войти в топ-10 самых продаваемых марок электромобилей в регионе и сместить американского конкурента на 11 строку.«Разница между показателями за месяц небольшая, но значение колоссальное», — заключили аналитики Jato Dynamics. Их данные приводят Bloomberg, Reuters и NYT. Эксперты называют ситуацию «переломным моментом» для европейского рынка, где «годами правила» Tesla. Она представлена там с 2014 года, а BYD начала работать за пределами Норвегии и Нидерландов только в конце 2022-го.По словам СМИ, BYD «быстро масштабируется», строит заводы в Венгрии, где планирует открыть европейскую штаб-квартиру, и в Турции, откуда может поставлять машины в ЕС без пошлин.Среди факторов, которые негативно отразились на продажах Tesla, упоминают вовлечённость Илона Маска в политику, что привело к протестам, реорганизацию производственных линий для выпуска обновлённой Model Y и надежду потребителей на выход более доступного электромобиля в будущем.В апреле Tesla отчиталась по итогам первого квартала 2025 года. Выручка от продажи электромобилей просела на 20%, а общая чистая прибыль сократилась на 71%. Машин поставили 336,7 тысячи штук, что на 13% меньше год к году и на 32% меньше квартал к кварталу. При этом произвели 362,6 тысячи единиц. Маск, впрочем, заверил, что показатели уже выправляются.Источник фото: NYT#новости #byd #tesla