Автодилер «Рольф» объявил о начале продаж велосипедов под своей маркой в партнёрстве с Shulz

Среди других планов компании было создание бренда мопедов и мототехники, а также автомобилей.Велосипеды под брендом «Рольф by Shulz» будут представлены во всех дилерских центрах компании в Москве и Санкт-Петербурге, говорится на сайте автодилера. В Telegram-канале он уточнил, что продажи откроют также в Серпухове.Это складные велосипеды с алюминиевой рамой и механическими дисковыми тормозами. Шины, по словам компании, подходят для езды по асфальту и «лёгкому грунту». Вес — 13,8 кг. «Рольф» даёт год гарантии.Цены дилер не назвал. На сайте Shulz складные велосипеды с алюминиевой рамой и дисковыми тормозами стоят от 42,9 тысячи рублей.Источник: «Рольф»«Рольф» рассказал о планах создать свой бренд велосипедов, мопедов и мототехники, а также о намерении собирать автомобили под своей маркой осенью 2024 года. Тогда владелец компании Умар Кремлёв говорил, что завода как такового пока нет, но по плану предприятие должно заработать в 2026 году.Владимир Путин передал во временное управление Росимущества акции «Рольфа» в конце 2023 года. В январе 2024-го Генпрокуратура потребовала через суд передать их государству — в феврале суд удовлетворил иск.Основатель «Рольфа» Сергей Петров, против которого в 2019 году завели уголовное дело, называл передачу компании во временное управление «правовым беспределом». В сентябре 2024 года «Рольф» официально сообщил о смене собственника — им стал Кремлёв.#новости