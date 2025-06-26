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Таня Боброва
Транспорт

Автодилер «Рольф» объявил о начале продаж велосипедов под своей маркой в партнёрстве с Shulz

Среди других планов компании было создание бренда мопедов и мототехники, а также автомобилей.

  • Велосипеды под брендом «Рольф by Shulz» будут представлены во всех дилерских центрах компании в Москве и Санкт-Петербурге, говорится на сайте автодилера. В Telegram-канале он уточнил, что продажи откроют также в Серпухове.
  • Это складные велосипеды с алюминиевой рамой и механическими дисковыми тормозами. Шины, по словам компании, подходят для езды по асфальту и «лёгкому грунту». Вес — 13,8 кг. «Рольф» даёт год гарантии.
  • Цены дилер не назвал. На сайте Shulz складные велосипеды с алюминиевой рамой и дисковыми тормозами стоят от 42,9 тысячи рублей.
Источник: «Рольф»
Источник: «Рольф»
  • «Рольф» рассказал о планах создать свой бренд велосипедов, мопедов и мототехники, а также о намерении собирать автомобили под своей маркой осенью 2024 года. Тогда владелец компании Умар Кремлёв говорил, что завода как такового пока нет, но по плану предприятие должно заработать в 2026 году.
  • Владимир Путин передал во временное управление Росимущества акции «Рольфа» в конце 2023 года. В январе 2024-го Генпрокуратура потребовала через суд передать их государству — в феврале суд удовлетворил иск.
  • Основатель «Рольфа» Сергей Петров, против которого в 2019 году завели уголовное дело, называл передачу компании во временное управление «правовым беспределом». В сентябре 2024 года «Рольф» официально сообщил о смене собственника — им стал Кремлёв.

#новости

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