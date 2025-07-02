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Таня Боброва
Транспорт

Поставки Tesla упали второй квартал подряд — снова на 13% год к году

Акции компании, несмотря на это, растут почти на 3% — падение оказалось не таким сильным, как могло быть.

  • За апрель-июнь 2025 года Tesla поставила 384,12 тысячи электромобилей. Произвела компания 410,24 тысячи транспортных средств за квартал. Аналитики ожидали, что поставки составят около 387 тысяч машин, пишет CNBC.
  • В первом квартале 2025 года Tesla поставила 336,68 тысячи электромобилей — это был самый низкий результат со второго квартала 2022 года. Падение составило 13% год к году.
  • Чтобы вернуться к росту в 2025-м, Tesla придётся преодолеть дефицит в почти 110 тысяч автомобилей во второй половине года, отмечает Bloomberg. Опрошенные агентством аналитики ожидают, что по итогам 2025-го компания поставит около 1,65 млн электромобилей, что примерно на 8% меньше год к году.
Динамика поставок Tesla с первого квартала 2022 года по второй квартал 2025 года. Источник: Bloomberg 
Динамика поставок Tesla с первого квартала 2022 года по второй квартал 2025 года. Источник: Bloomberg 
  • Акции Tesla на 17:14 мск растут на 2,73% и торгуются по цене около $309 за штуку. Старший аналитик Morningstar Сет Голдштейн сказал Reuters, что рынок считает результат не таким плохим, каким он мог бы быть. С начала 2025 года бумаги компании потеряли 25% стоимости на фоне политических заявлений главы Tesla Илона Маска, отмечает издание.
  • Reuters указывает, что в 2025 году Tesla обновила свою самую продаваемую модель Model Y для повышения спроса. Но это привело к приостановкам производства и побудило некоторых потенциальных клиентов отложить покупку в ожидании обновлённой модели.

#новости #tesla

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