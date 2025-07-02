Поставки Tesla упали второй квартал подряд — снова на 13% год к году

Акции компании, несмотря на это, растут почти на 3% — падение оказалось не таким сильным, как могло быть.За апрель-июнь 2025 года Tesla поставила 384,12 тысячи электромобилей. Произвела компания 410,24 тысячи транспортных средств за квартал. Аналитики ожидали, что поставки составят около 387 тысяч машин, пишет CNBC.В первом квартале 2025 года Tesla поставила 336,68 тысячи электромобилей — это был самый низкий результат со второго квартала 2022 года. Падение составило 13% год к году.Чтобы вернуться к росту в 2025-м, Tesla придётся преодолеть дефицит в почти 110 тысяч автомобилей во второй половине года, отмечает Bloomberg. Опрошенные агентством аналитики ожидают, что по итогам 2025-го компания поставит около 1,65 млн электромобилей, что примерно на 8% меньше год к году.Динамика поставок Tesla с первого квартала 2022 года по второй квартал 2025 года. Источник: Bloomberg Акции Tesla на 17:14 мск растут на 2,73% и торгуются по цене около $309 за штуку. Старший аналитик Morningstar Сет Голдштейн сказал Reuters, что рынок считает результат не таким плохим, каким он мог бы быть. С начала 2025 года бумаги компании потеряли 25% стоимости на фоне политических заявлений главы Tesla Илона Маска, отмечает издание.Reuters указывает, что в 2025 году Tesla обновила свою самую продаваемую модель Model Y для повышения спроса. Но это привело к приостановкам производства и побудило некоторых потенциальных клиентов отложить покупку в ожидании обновлённой модели.#новости #tesla