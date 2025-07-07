РЖД добавили вагоны к поездам и запустили дополнительную «Ласточку» между Санкт-Петербургом и Москвой на фоне отмен и задержек авиарейсов

Вокзалы работают штатно, но меры безопасности и информирование пассажиров усилили.Обновлено в 17:08 мск. РЖД также назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом: с отправлением 8, 9 и 11 июля 2025 года. Продажи билетов откроют в «ближайшее время».Дополнительные вагоны добавили в составы поездов из Санкт-Петербурга в Москву и обратно, сообщили вечером 6 июля 2025 года в ФПК («дочка» РЖД).Речь про поезда № 163/164 Санкт-Петербург — Москва с отправлением 7 и 8 июля, № 1/2 «Красная стрела» Санкт-Петербург — Москва (6, 7 и 8 июля), № 37/38 Выборг — Москва (6 и 7 июля). 6 июля 2025 года дополнительные вагоны добавили также к поезду № 35/36 Нижний Новгород — Москва.РЖД сообщили 7 июля, что сдвоили поезда «Сапсан»: №755 и №781 сообщением Санкт-Петербург — Москва и №774 Москва — Санкт-Петербург с отправлением 7 июля, а также №767 сообщением Санкт-Петербург — Москва, №754 и №780 Москва — Санкт-Петербург с отправлением 8 июля.Также компания назначила дополнительную «Ласточку» №845 Санкт-Петербург – Москва с отправлением 7 июля в 15:59 мск.РЖД принимает меры на фоне массовых отмен и задержек рейсов. 6 июля 2025 года Минтранс сообщил, что в московском аэропорту Шереметьево за сутки задержали и отменили почти 400 рейсов, в петербургском Пулково — больше 100, в аэропорту Нижнего Новгорода — отменили 12 рейсов.Всего с 5 июля по 6:00 мск 7 июля 2025 года авиакомпании в России отменили 485 рейсов, задержали 1900 и отправили на запасные аэродромы 88. По данным Росавиации, авиаперевозчики оформили 43 тысячи вынужденных возвратов, а в гостиницах временно разместили 94 тысячи человек. «Ъ» оценил ущерб авиакомпаний в миллиарды рублей.Источник: РЖД#новости #ржд