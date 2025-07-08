«2ГИС» запустил навигатор для мотоциклистов — он учитывает специфику мотоезды

Например, возможность двигаться между рядами там, где это разрешено.Навигатор рассчитывает маршруты в том числе с учётом средней скорости мотоцикла и поддерживает системы CarPlay и Android Auto. С ними путь можно вывести на дисплей байка, чтобы не доставать телефон. Другой вариант — отобразить направление на экране часов Apple Watch.Компания рассказала, что доработала голосовое сопровождение, добавив, помимо прочего, систему предупреждений о камерах, которые фиксируют нарушения «в спину». Ограничения скорости при этом показываются на всех участках дорог — независимо от наличия камер.Функция доступна в последних версиях мобильных приложений.Источник здесь и далее: «2ГИС»Водителям скутеров и мопедов компания советует по-прежнему выбирать режим езды на самокате.#новости #2гис