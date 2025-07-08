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Полина Лааксо
Транспорт

«2ГИС» запустил навигатор для мотоциклистов — он учитывает специфику мотоезды

Например, возможность двигаться между рядами там, где это разрешено.

  • Навигатор рассчитывает маршруты в том числе с учётом средней скорости мотоцикла и поддерживает системы CarPlay и Android Auto. С ними путь можно вывести на дисплей байка, чтобы не доставать телефон. Другой вариант — отобразить направление на экране часов Apple Watch.
  • Компания рассказала, что доработала голосовое сопровождение, добавив, помимо прочего, систему предупреждений о камерах, которые фиксируют нарушения «в спину». Ограничения скорости при этом показываются на всех участках дорог — независимо от наличия камер.
  • Функция доступна в последних версиях мобильных приложений.
Источник здесь и далее: «2ГИС»
«2ГИС» запустил навигатор для мотоциклистов — он учитывает специфику мотоезды
  • Водителям скутеров и мопедов компания советует по-прежнему выбирать режим езды на самокате.

#новости #2гис

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