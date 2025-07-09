Средние цены на новые автомобили с начала 2025 года снизились на 7% из-за низкого спроса и высокого объёма складских запасов

Продажи «легковушек», лёгких коммерческих машин и пикапов в годовом выражении упали на 27%, до 570 тысяч единиц.Фото «Ведомости» Такие данные приводит ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД). С её презентацией ознакомились «Ведомости». По оценке организации, средние рекомендованные розничные цены (РРЦ) на новые легковые, лёгкие коммерческие автомобили и пикапы по итогам первой половины 2025-го снизились на 7% год к году и составили 3,12 млн рублей. Снижение РРЦ наблюдается впервые за 10 лет, отметил глава РоАД Алексей Подщеколдин.В январе-июне ёмкость рынка в денежном выражении составила 1,8 трлн рублей — на 31% ниже по сравнению с тем же периодом 2024 года. Продажи упали на 27%, до 570 тысяч единиц.Сейчас российские и китайские автопроизводители проводят разные акции, в ходе которых заявляют о «выгоде» при покупке от 100 тысяч до более чем 1 млн рублей, говорят в РоАД.Цены снижают большинство брендов, подтверждает представитель «Рольф». При этом в китайском концерне Geely утверждают, что не пересматривали РРЦ на свои машины в течение нескольких месяцев.Мы регулируем наши предложения с помощью специальных выгод и привлекательных кредитных программ в зависимости от спроса на разные модели.Представитель GeelyВ начале июня 2025 года президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил о наличии оснований для индексации цен на машины из-за инфляции. Однако в компании заявили, что с того момента «не повышали РРЦ».Данила БычковТранспортвчера«30% автодилеров находятся на грани прекращения деятельности»: президент ассоциации РОАД — о состоянии рынка в России С начала 2025 года уже закрылось около 200 дилерских центров. Цены снижаются из-за падения спроса и крупных запасов на складах у продавцов — порядка 500 тысяч машин, полагает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Ввоз новых легковых автомобилей в первой половине 2025 года сократился в 2,7 раза в годовом выражении, до 149,3 тысячи штук.#новости