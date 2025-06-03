Глава «АвтоВАЗа» заявил, что «видит основания» для индексации цен на автомобили

В апреле 2025 года он говорил о «драматическом» падении продаж — на 33% год к году.Максим Соколов, фото «РИА Новости» Слова президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова приводят «РИА Новости». Одной из предпосылок для роста цен он считает удорожание себестоимости производства.Конечно же, инфляция всегда закладывается в расчёт себестоимости. Поэтому себестоимость подрастает. И, таким образом, это является основанием для индексации, корректировки цен, но мы будем внимательно ориентироваться на рыночную ситуацию.Максим Соколов, глава «АвтоВАЗа»Он также отметил «агрессивный демпинг» со стороны китайских автопроизводителей.Конечно, это с одной стороны хорошо для потребителя, но если говорить о балансе стратегических целей развития промышленности, то продажа автомобилей ниже себестоимости в любой экономической системе не приветствуется. Она не даёт накапливать ресурсы для дальнейшего развития и дезориентирует как потребителя, так и производителя.Максим Соколов, глава «АвтоВАЗа»В начале апреля 2025 года «АвтоВАЗ» сообщил, что по итогам марта продал в России 28,7 тысячи легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada — на 33% меньше год к году. Соколов назвал падение рынка «драматическим». Общее снижение продаж легковых машин на российском рынке тогда составило 45%.В мае «Ъ» сообщил, что «АвтоВАЗ» попросил Минпромторг о прямых субсидиях для скидок на новые автомобили. Компания предложила отказаться от программы льготного автокредитования из-за высоких ставок и жёстких требований к заёмщикам.Артур ТомилкоТранспорт43мПродажи новых автомобилей в России в январе-мае 2025-го упали на 27,5% год к году До этого глава «АвтоВАЗа» заявил, что «видит основания» для роста цен. #новости #автоваз