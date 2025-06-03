Глава «АвтоВАЗа» заявил, что «видит основания» для индексации цен на автомобили

Конечно, это с одной стороны хорошо для потребителя, но если говорить о балансе стратегических целей развития промышленности, то продажа автомобилей ниже себестоимости в любой экономической системе не приветствуется. Она не даёт накапливать ресурсы для дальнейшего развития и дезориентирует как потребителя, так и производителя.