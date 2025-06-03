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Артур Томилко
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Глава «АвтоВАЗа» заявил, что «видит основания» для индексации цен на автомобили

В апреле 2025 года он говорил о «драматическом» падении продаж — на 33% год к году.

Максим Соколов, фото «РИА Новости» 
Максим Соколов, фото «РИА Новости» 
  • Слова президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова приводят «РИА Новости». Одной из предпосылок для роста цен он считает удорожание себестоимости производства.

Конечно же, инфляция всегда закладывается в расчёт себестоимости. Поэтому себестоимость подрастает. И, таким образом, это является основанием для индексации, корректировки цен, но мы будем внимательно ориентироваться на рыночную ситуацию.

Максим Соколов, глава «АвтоВАЗа»
  • Он также отметил «агрессивный демпинг» со стороны китайских автопроизводителей.

Конечно, это с одной стороны хорошо для потребителя, но если говорить о балансе стратегических целей развития промышленности, то продажа автомобилей ниже себестоимости в любой экономической системе не приветствуется. Она не даёт накапливать ресурсы для дальнейшего развития и дезориентирует как потребителя, так и производителя.

Максим Соколов, глава «АвтоВАЗа»
  • В начале апреля 2025 года «АвтоВАЗ» сообщил, что по итогам марта продал в России 28,7 тысячи легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada — на 33% меньше год к году. Соколов назвал падение рынка «драматическим». Общее снижение продаж легковых машин на российском рынке тогда составило 45%.

  • В мае «Ъ» сообщил, что «АвтоВАЗ» попросил Минпромторг о прямых субсидиях для скидок на новые автомобили. Компания предложила отказаться от программы льготного автокредитования из-за высоких ставок и жёстких требований к заёмщикам.

Артур Томилко
Транспорт
Продажи новых автомобилей в России в январе-мае 2025-го упали на 27,5% год к году

До этого глава «АвтоВАЗа» заявил, что «видит основания» для роста цен.

Фото Global Look Press

#новости #автоваз

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