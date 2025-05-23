«АвтоВАЗ» попросил Минпромторг о прямых субсидиях для скидок на новые автомобили

Компания предлагает отказаться от программы льготного автокредитования из-за высоких ставок и жёстких требований к заёмщикам. Фото «Ъ» О том, что «АвтоВАЗ» обсуждает с Минпромторгом возможность прямого субсидирования скидок на автомобили, пишет «Ъ» со ссылкой на слова вице-президента компании Сергея Громака.Последний ещё в декабре 2024 года указывал, что программа льготного автокредитования недоступна гражданам из-за высоких ставок и жёстких требований. Тогда Громак предложил ввести «прямые скидочные сертификаты» для покупателей, но власти идею не поддержали, отмечает газета.В «АвтоВАЗе» считают, что подход к господдержке нужно изменить, исключив из цепочки банки, через которые сейчас проходят субсидии на льготные автокредиты. «Банки — это высокий процент», — говорит Громак. Производитель же может напрямую «транслировать субсидии в скидку для покупателей».Собеседник «Ъ» в автопроме напомнил, что механизм прямых субсидий автопроизводителям действовал в 2013-2015 годах. ТНо было сложно отслеживать злоупотребления со стороны продавцов, поэтому Минпромторг перешёл на работу с банками, поясняет он.По словам другого источника на рынке, идея «АвтоВАЗа» может привести завышения цен со стороны производителей: «Если компания знает, что на её технику будет выделяться прямая субсидия, то получая, например, 30% от стоимости, будет сразу повышать цены на 15%».Ещё два собеседника газеты отметили, что денег на реализацию предложения «АвтоВАЗа» в бюджете всё равно нет. В Минпромторге уже предупредили, что поступления от утильсбора в 2025 году могут оказаться на 200 млрд рублей ниже ожиданий. Главным лоббистом индексации сбора выступал «АвтоВАЗ».В марте 2025 года «АвтоВАЗ» сообщил о «драматическом» падении продаж — на 33% год к году. Общее снижение продаж легковых машин на российском рынке тогда составило 45%.Евгения ЕвсееваТранспорт21 апр«Дай бог достигнуть планки в 30 тысяч машин»: в «АвтоВАЗе» ожидают снижения на треть продаж Lada в апреле 2025 года После «драматического» падения в марте.#новости #автоваз