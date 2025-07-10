«Яндекс Драйв» заработал в Калининграде

Это седьмой город для сервиса.Каршеринг объявил о запуске в городе с 10 июля 2025 года. Пользователи могут арендовать машины через приложение «Драйва» или «Яндекс Go» на короткий и длительный срок.Зона работы — вся Калининградская область, включая Светлогорск, Зеленоградск, Багратионовск и Черняховск. Завершить аренду можно в пределах Калининграда, в том числе в аэропорту.Для аренды доступны больше 100 автомобилей Baic U5 Plus 2025 года выпуска и Chery Tiggo 4 Pro. На машинах могут ездить водители старше 18 лет, стаж не нужен.Помимо Калининграда «Драйв» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи. В марте 2024 года сервис возобновил работу в Казани, в сентябре запустился в Екатеринбурге, а в декабре — в Саратове.Источник: «Яндекс Драйв» #новости #яндексдрайв