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Таня Боброва
Транспорт

«Яндекс Драйв» заработал в Калининграде

Это седьмой город для сервиса.

  • Каршеринг объявил о запуске в городе с 10 июля 2025 года. Пользователи могут арендовать машины через приложение «Драйва» или «Яндекс Go» на короткий и длительный срок.
  • Зона работы — вся Калининградская область, включая Светлогорск, Зеленоградск, Багратионовск и Черняховск. Завершить аренду можно в пределах Калининграда, в том числе в аэропорту.
  • Для аренды доступны больше 100 автомобилей Baic U5 Plus 2025 года выпуска и Chery Tiggo 4 Pro. На машинах могут ездить водители старше 18 лет, стаж не нужен.
  • Помимо Калининграда «Драйв» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи. В марте 2024 года сервис возобновил работу в Казани, в сентябре запустился в Екатеринбурге, а в декабре — в Саратове.
Источник: «Яндекс Драйв» 
Источник: «Яндекс Драйв» 

#новости #яндексдрайв

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