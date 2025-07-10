Госдума поддержала снижение штрафов за отсутствие новой страховки для перевозчиков такси

Закон о ней действует с 1 сентября 2024 года.Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который снижает наказание за отсутствие у таксистов договоров обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП), пишет «Интерфакс».Закон об ОСГОП начал действовать с 1 сентября 2024 года. Перевозчик должен оформить этот документ в течение 60 дней с момента вступления в силу новых требований. Иначе грозит штраф — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей для главы транспортной компании и от 500 тысяч до 1 млн рублей для юрлица.Авторы законопроекта отметили, что нормы рассчитаны на крупные транспортные компании, а если применять их к таксопаркам — это грозит их банкротством. Поэтому штрафы нужно уменьшить.Согласно законопроекту, они выглядят теперь так: 1000-1500 рублей для граждан, 20-25 тысяч рублей для ИП и 30-40 тысяч рублей для юрлиц.Уменьшить штрафы просили сами таксисты: они также отмечали, что это приведёт к массовым банкротствам.Полина ЛааксоТранспорт20.08.2024«Союз пассажиров»: поездки на такси подорожают на 20-25% из-за новой страховки для перевозчиков За её отсутствие будут штрафы — до 50 тысяч рублей для ИП или главы транспортной компании и до 1 млн рублей для юрлица.#новости #такси