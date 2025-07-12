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Полина Лааксо
Транспорт

Предварительный отчёт о крушении Boeing в Индии показал, что через несколько секунд после взлёта у самолёта отключилась подача топлива

Почему — неизвестно. Расследование катастрофы продолжат.

  • Согласно предварительным данным индийского авиарегулятора, в положение «отключено» перешли оба топливных тумблера — с разницей в одну секунду. Один пилот спросил другого, почему он отключил подачу топлива. Тот ответил, что ничего не делал.
  • Переключатели вернули в корректное положение для перезапуска двигателей, однако терявший высоту самолёт не успевал набрать тягу. Пилот подал сигнал бедствия. Диспетчер запросил позывной самолёта, но ответа уже не получил.
  • Как отмечает The Guardian, положение переключателей сложно изменить «случайно» или «без усилий». С обеих сторон стоят металлические «стенки», предусмотрен также «блокирующий механизм», уточняет CNN. А самостоятельно переключиться тумблеры не могут.
  • В отчёте регулятора говорится, что экипаж прошёл предполётную проверку. Взлётную массу самолёта оценили как допустимую. Опасных грузов на борту не было, неблагоприятных погодных условий или «существенной» активности птиц тоже. Закрылки находились в корректном положении. Пробы топлива сочли «удовлетворительными».
  • Авиаэксперт Джон Нэнс отметил, что на ручное переключение обоих рычагов ушла бы примерно секунда. Но пилоту незачем отключать их в полёте — тем более при взлёте. Их выключают, когда подъезжают к гейту или в экстренных случаях, например при возгорании двигателей.
  • Версию с предумышленным отключением The Guardian считает «немыслимой». Регулятор саботаж не исключал. Источники WSJ допускали, что причиной крушения могла стать ошибка экипажа, хоть пилоты и налетали в сумме свыше 19 тысяч часов.
Белые линии указывают на «стенки». В жёлтых кругах располагаются сами тумблеры. Источник фото: The Guardian
Белые линии указывают на «стенки». В жёлтых кругах располагаются сами тумблеры. Источник фото: The Guardian
  • 12 июня 2025 года пассажирский самолёт Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India вылетел из Ахмадабада в Лондон и упал примерно через 40 секунд после взлёта — на здание общежития для врачей.
  • В результате катастрофы погибли 260 человек: все пассажиры, кроме одного, экипаж и люди на земле.

#новости

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