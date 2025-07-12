Предварительный отчёт о крушении Boeing в Индии показал, что через несколько секунд после взлёта у самолёта отключилась подача топлива

Почему — неизвестно. Расследование катастрофы продолжат. Согласно предварительным данным индийского авиарегулятора, в положение «отключено» перешли оба топливных тумблера — с разницей в одну секунду. Один пилот спросил другого, почему он отключил подачу топлива. Тот ответил, что ничего не делал.Переключатели вернули в корректное положение для перезапуска двигателей, однако терявший высоту самолёт не успевал набрать тягу. Пилот подал сигнал бедствия. Диспетчер запросил позывной самолёта, но ответа уже не получил.Как отмечает The Guardian, положение переключателей сложно изменить «случайно» или «без усилий». С обеих сторон стоят металлические «стенки», предусмотрен также «блокирующий механизм», уточняет CNN. А самостоятельно переключиться тумблеры не могут.В отчёте регулятора говорится, что экипаж прошёл предполётную проверку. Взлётную массу самолёта оценили как допустимую. Опасных грузов на борту не было, неблагоприятных погодных условий или «существенной» активности птиц тоже. Закрылки находились в корректном положении. Пробы топлива сочли «удовлетворительными».Авиаэксперт Джон Нэнс отметил, что на ручное переключение обоих рычагов ушла бы примерно секунда. Но пилоту незачем отключать их в полёте — тем более при взлёте. Их выключают, когда подъезжают к гейту или в экстренных случаях, например при возгорании двигателей.Версию с предумышленным отключением The Guardian считает «немыслимой». Регулятор саботаж не исключал. Источники WSJ допускали, что причиной крушения могла стать ошибка экипажа, хоть пилоты и налетали в сумме свыше 19 тысяч часов.Белые линии указывают на «стенки». В жёлтых кругах располагаются сами тумблеры. Источник фото: The Guardian12 июня 2025 года пассажирский самолёт Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India вылетел из Ахмадабада в Лондон и упал примерно через 40 секунд после взлёта — на здание общежития для врачей.В результате катастрофы погибли 260 человек: все пассажиры, кроме одного, экипаж и люди на земле.#новости