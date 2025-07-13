Американская Delta начала снимать двигатели с новых Airbus в ЕС и устанавливать их в самолёты, простаивающие в США, чтобы избежать тарифов на импорт

Двигатели американского производителя Pratt & Whitney она завозит в США без пошлин.Delta Air Lines не может ввести в эксплуатацию некоторые новые самолёты Airbus A321neo из европейского парка, поскольку ещё не получила сертификаты от регулятора на кресла. С этих судов она и снимает двигатели, рассказало Bloomberg со ссылкой на источники.Устанавливают их в те самолёты в США, что не могут летать из-за проблем с «родными» турбинами. При производстве нужных для них деталей использовали дефектные порошковые материалы.Источник фото: CNBCГлава Delta Эд Бастиан подтвердил, что компания завезла в США «очень маленькое» количество новых двигателей. Точное число он не раскрыл, но сказал, что перевозчик продолжит это делать, чтобы не уплачивать пошлину на импорт европейских самолётов.На середину июля 2025 года воздушные суда, построенные в ЕС, облагаются ставкой в 10%.Полина ЛааксоДеньгивчераПрезидент США объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из ЕС и Мексики с 1 августа 2025 года Письма на имена председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйнен и президента Мексики Клаудии Шейнбаум Дональд Трамп разместил в Truth Social.#новости