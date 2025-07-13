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Полина Лааксо
Транспорт

Американская Delta начала снимать двигатели с новых Airbus в ЕС и устанавливать их в самолёты, простаивающие в США, чтобы избежать тарифов на импорт

Двигатели американского производителя Pratt & Whitney она завозит в США без пошлин.

  • Delta Air Lines не может ввести в эксплуатацию некоторые новые самолёты Airbus A321neo из европейского парка, поскольку ещё не получила сертификаты от регулятора на кресла. С этих судов она и снимает двигатели, рассказало Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Устанавливают их в те самолёты в США, что не могут летать из-за проблем с «родными» турбинами. При производстве нужных для них деталей использовали дефектные порошковые материалы.
Источник фото: CNBC
Источник фото: CNBC
  • Глава Delta Эд Бастиан подтвердил, что компания завезла в США «очень маленькое» количество новых двигателей. Точное число он не раскрыл, но сказал, что перевозчик продолжит это делать, чтобы не уплачивать пошлину на импорт европейских самолётов.
  • На середину июля 2025 года воздушные суда, построенные в ЕС, облагаются ставкой в 10%.
Полина Лааксо
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