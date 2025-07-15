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Евгения Евсеева
Транспорт

Власти Индии и Южной Кореи обязали местные авиакомпании проверять переключатели подачи топлива на нескольких моделях Boeing после аварии у Air India

Аналогичные рекомендации дают и в других странах.

  • Усиленные проверки начались после публикации отчёта о крушении самолёта Boeing 787 авиакомпании Air India — оно произошло 12 июня 2025 года, пишет Reuters. Вероятная причина катастрофы — отключение подачи топлива.
  • Власти Индии обязали проводить проверки индийские авиакомпании, Южной Кореи — южнокорейские. Это же сделали и перевозчики других страны, но каких — издание не уточняет.
  • При этом Reuters отмечает, что часть авиакомпаний, например, австралийская Qantas и японская ANA, и без того проверяли топливные переключатели — в соответствии с рекомендациями Федерального управления гражданской авиации США от 2018 года. Но Минтранс Южной Кореи пояснил, что делать это было не обязательно.
  • По словам источников, проверке подверглись модели Boeing 787 и Boeing 737. Инспектируют переключатели как минимум авиакомпании Korean Air Lines, Air India, а также японская Japan Airlines и сингапурская Singapore Airlines.
Источник: Wikimedia
Источник: Wikimedia
  • 12 июня 2025 года пассажирский самолёт Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India вылетел из Ахмадабада в Лондон и упал примерно через 40 секунд после взлёта — на здание общежития для врачей. В результате катастрофы погибли 260 человек: все пассажиры, кроме одного, экипаж и люди на земле.

#новости #boeing

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