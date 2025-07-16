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Таня Боброва
Транспорт

В России открыли участок трассы М-12 «Восток» между Казанью и Екатеринбургом

Речь идёт об участке от города Дюртюли до посёлка Ачит протяжённостью более 275 км.

  • Он проходит по территории Башкортостана, Пермского края и Свердловской области, сообщили в «Автодоре».
  • Участок соединяет Екатеринбург с европейской частью России, отметил замглавы правительства Марат Хуснуллин. По его словам, дорога от Екатеринбурга до Москвы станет на 198 км короче, «потому что раньше приходилось ездить в объезд». Время в пути сократится «почти в два раза».
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2F72.ru%2Ftext%2Ftransport%2F2025%2F05%2F12%2F75407117%2F&postId=2103265" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Дмитрий Гладышев / 72.ru</a>, май 2025 года
Источник: Дмитрий Гладышев / 72.ru, май 2025 года
  • Трасса четырёхполосная с шестью транспортными развязками. Она оборудована видеокамерами, табло переменной информации, детекторами транспорта и метеостанциями. На старте открыли первую «многофункциональную зону дорожного сервиса»— на 1341 км трассы М-12 в Башкортостане. Работают 12 экипажей службы аварийных комиссаров.
  • Разрешённая скорость — до 110 км/ч. Проезд платный — плата взимается отдельно за каждый из трёх участков. Как уточняет «Интерфакс», стоимость проезда по всем трём участкам для легкового автомобиля составляет без скидок 1713 рублей, для грузовиков — 2985 рублей.
Источник: «Автодор»
Источник: «Автодор»
  • Движение по М-12 от Москвы до Казани запустили в декабре 2023 года — протяжённость участка составила 810 км. До Екатеринбурга трассу планировали продлить ещё в 2024 году. Участок трассы от Екатеринбурга до Тюмени собираются открыть в 2026 году, пишет ТАСС.

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