В России открыли участок трассы М-12 «Восток» между Казанью и Екатеринбургом

Речь идёт об участке от города Дюртюли до посёлка Ачит протяжённостью более 275 км.Он проходит по территории Башкортостана, Пермского края и Свердловской области, сообщили в «Автодоре».Участок соединяет Екатеринбург с европейской частью России, отметил замглавы правительства Марат Хуснуллин. По его словам, дорога от Екатеринбурга до Москвы станет на 198 км короче, «потому что раньше приходилось ездить в объезд». Время в пути сократится «почти в два раза».Источник: Дмитрий Гладышев / 72.ru, май 2025 годаТрасса четырёхполосная с шестью транспортными развязками. Она оборудована видеокамерами, табло переменной информации, детекторами транспорта и метеостанциями. На старте открыли первую «многофункциональную зону дорожного сервиса»— на 1341 км трассы М-12 в Башкортостане. Работают 12 экипажей службы аварийных комиссаров.Разрешённая скорость — до 110 км/ч. Проезд платный — плата взимается отдельно за каждый из трёх участков. Как уточняет «Интерфакс», стоимость проезда по всем трём участкам для легкового автомобиля составляет без скидок 1713 рублей, для грузовиков — 2985 рублей.Источник: «Автодор»Движение по М-12 от Москвы до Казани запустили в декабре 2023 года — протяжённость участка составила 810 км. До Екатеринбурга трассу планировали продлить ещё в 2024 году. Участок трассы от Екатеринбурга до Тюмени собираются открыть в 2026 году, пишет ТАСС.#новости