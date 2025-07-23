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Данила Бычков
Транспорт

Московская студия снимет сериал про «АвтоВАЗ» — в нём будет три сезона по десять серий

Уже идёт работа над пилотным выпуском.

Источник: «АвтоВАЗ»
Источник: «АвтоВАЗ»
  • Кинокомпания «Нью Синема Дистрибьюшн» снимет многосерийную «сагу» про «АвтоВАЗ». Об этом заявил продюсер Александр Островерх-Кванчиани на встрече с министром экономического развития и инвестиций Самарской области Павлом Финком.
  • Сериал расскажет о событиях, связанных с компанией, начиная с середины 1980-х годов, съёмки пройдут в Самарской области. Всего запланировано три сезона по десять серий.
  • «Зритель узнает ключевые моменты развития современной России глазами простых заводчан, врачей, силовиков, чиновников», — отметил Островерх-Кванчиани.

Создатели сериала будут опираться на реальные прототипы и строго соответствовать историческим фактам развития «АвтоВАЗа», а также событиям, которые происходят на заводе в настоящее время.

Александр Островерх-Кванчиани
  • По словам продюсера, работа над пилотным выпуском уже началась. К проекту планируют привлекать «преимущественно» региональных актёров. Прийти на кастинг, который начнётся в сентябре 2025-го, могут люди без актёрского образования.
  • «Нью Синема Дистрибьюшн» — дочерняя компания «Пигмалион Продакшн», которая работала над фильмом «Бумер».

#новости

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