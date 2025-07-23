Московская студия снимет сериал про «АвтоВАЗ» — в нём будет три сезона по десять серий

Уже идёт работа над пилотным выпуском. Источник: «АвтоВАЗ»Кинокомпания «Нью Синема Дистрибьюшн» снимет многосерийную «сагу» про «АвтоВАЗ». Об этом заявил продюсер Александр Островерх-Кванчиани на встрече с министром экономического развития и инвестиций Самарской области Павлом Финком.Сериал расскажет о событиях, связанных с компанией, начиная с середины 1980-х годов, съёмки пройдут в Самарской области. Всего запланировано три сезона по десять серий.«Зритель узнает ключевые моменты развития современной России глазами простых заводчан, врачей, силовиков, чиновников», — отметил Островерх-Кванчиани.Создатели сериала будут опираться на реальные прототипы и строго соответствовать историческим фактам развития «АвтоВАЗа», а также событиям, которые происходят на заводе в настоящее время.Александр Островерх-КванчианиПо словам продюсера, работа над пилотным выпуском уже началась. К проекту планируют привлекать «преимущественно» региональных актёров. Прийти на кастинг, который начнётся в сентябре 2025-го, могут люди без актёрского образования.«Нью Синема Дистрибьюшн» — дочерняя компания «Пигмалион Продакшн», которая работала над фильмом «Бумер».#новости