«С приходом России "крепостное право" в Домодедово отменили»: новый глава московского аэропорта — о предбанкротном состоянии актива и запутанной структуре управления

Более 1000 разновидностей бесконечных штрафов, избыточные регламенты, методики, порядки, свои законы, так называемые «суды следователей». Одного из работников оштрафовали на 20% от общего месячного вознаграждения за то, что у него на столе лежала конфета, и на 5% от зарплаты за то, что открыта дверь в кабинет.

В приказах о приёме на работу и трудовых договорах было зафиксировано только 20% от общего месячного вознаграждения. Вся система работала над тем, чтобы не заплатить оставшиеся 80%. Ни о каком стимулировании или положительной мотивации сотрудников не было и речи. <...> Можно смело сказать, что с приходом России крепостное право в Домодедово было отменено.