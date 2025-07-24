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Транспорт

«С приходом России "крепостное право" в Домодедово отменили»: новый глава московского аэропорта — о предбанкротном состоянии актива и запутанной структуре управления

В июне 2025 года Домодедово передали в госсобственность.

Андрей Иванов. Источник фото: РБК
Андрей Иванов. Источник фото: РБК

О финансах аэропорта

  • Первостепенная задача новых собственников — «остановить обрушение экономики Домодедово», рассказал РБК Андрей Иванов, возглавивший аэропорт после передачи активов.
  • 65% выручки генерирует авиационная деятельность аэропорта, 35% — неавиационная. В 2023 году общая выручка составила 34 млрд рублей, а в 2024 году упала до 31 млрд рублей. Прогноз на 2025 год — не больше 30 млрд.
  • Убытки в 2023 году равнялись примерно 7 млрд рублей, а в 2024 году, по неподтверждённым пока подсчётам, выросли до 7,2 млрд. В 2025 году группа ожидает получить убыток в размере 10 млрд рублей.
  • Общий долг — около 70 млрд рублей: 34 млрд в рублях и 450 млн в долларах. Платежи по процентам только в 2025 году составят 8 млрд рублей. Ещё 650 млн — кредиторская задолженность. И столько же — долги по зарплате на момент передачи активов.

Приведения в рабочее состояние требует и аэродромная инфраструктура. Посмотрите за окно — там неработающая вторая взлётно-посадочная полоса, без которой аэропорту тяжело нормально работать.

Андрей Иванов, гендиректор управляющей аэропортом компании

О пассажиропотоке

  • Помимо выручки, просел и пассажиропоток. В 2023 году он составил почти 20 млн человек, в 2024-м упал до 15,5 млн, а в 2025 году — по прогнозам — снизится до 13 млн.
  • По словам Иванова, «сейчас пассажиропоток в Домодедово как минимум вдвое ниже его возможностей», хотя в Московском авиационном узле поток растёт.

Десять лет назад здесь был пассажирооборот, а теперь в основном остался документооборот.

Андрей Иванов, гендиректор управляющей аэропортом компании

О росте долгов

  • Несмотря на то, что выручка и пассажиропоток падали, а убытки росли, владельцы аэропорта не сокращали расходы, рассказал Иванов. Группа открыла ещё один терминал, продолжила брать кредиты и раздула «непрофильную штатную численность».
  • В холдинге около 700 «методистов, контролёров, дознавателей, следователей, арбитров и судей» и примерно 100 юристов, при том, что ежегодно аэропорт тратил более 1,5 млрд рублей на внешних адвокатов.

Более 1000 разновидностей бесконечных штрафов, избыточные регламенты, методики, порядки, свои законы, так называемые «суды следователей». Одного из работников оштрафовали на 20% от общего месячного вознаграждения за то, что у него на столе лежала конфета, и на 5% от зарплаты за то, что открыта дверь в кабинет.

В приказах о приёме на работу и трудовых договорах было зафиксировано только 20% от общего месячного вознаграждения. Вся система работала над тем, чтобы не заплатить оставшиеся 80%. Ни о каком стимулировании или положительной мотивации сотрудников не было и речи. <...> Можно смело сказать, что с приходом России крепостное право в Домодедово было отменено.

Андрей Иванов, гендиректор управляющей аэропортом компании

Про запутанную систему управления

  • В группе 25 юрлиц, хотя «реальная деятельность включает в себя семь основных видов бизнеса: аэродром, карго, терминальный комплекс, питание, клиентские сервисы, топливо-заправка и хэндлинг».
  • По мнению Иванова, «запутанная управленческая структура никак не отвечает производственной логике». Он считает, что частично это результат редомициляции юрлиц, а также желание усложнить «процедуры, связанные с проверками».

В качестве примера — бизнесмен Сергей Галицкий много лет назад сказал: «Мне страшно умереть богатым». Потом он построил парк, стадион, футбольную школу. Без господдержки. Он не выводил на это деньги из операционной деятельности «Магнита», а продаёт ценные бумаги, которые заработал за всю жизнь. И на эти деньги благоустраивает Краснодар.

В «Домодедово» ровно противоположная ситуация.

Андрей Иванов, гендиректор управляющей аэропортом компании

Про риск банкротства

  • На вопрос РБК, можно ли считать аэропорт «банкротом», Иванов сказал: «Сейчас это так». Однако риск банкротства «не допустят».
  • По словам руководителя, авиакомпания Emirates собирается инвестировать более 500 млн рублей в бизнес-зал для своих пассажиров, «Сбер» планирует открыть дополнительный офис и бизнес-зал, откроются три новые точки общепита.
  • Помимо прочего, группа надеется через суд вернуть выведенные за рубеж деньги. Общая сумма четырёх уже поданных исков — свыше 7 млрд рублей.

#новости #домодедово

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