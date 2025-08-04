Lyft и Baidu запланировали запустить роботакси в Европе в 2026 году

Первыми странами, где появится сервис, станут Германия и Великобритания.Источник: ReutersАмериканская Lyft и китайская Baidu заключили партнёрство для запуска роботакси в Европе начиная с 2026 года, пишет Reuters.В рамках сотрудничества Baidu будет поставлять беспилотные автомобили, а Lyft заниматься приложением и обслуживанием клиентов.Сервис планируют запустить в Великобритании и Германии к весне 2026-го. В последующие годы он должен появиться в других европейских странах, а количество беспилотных автомобилей — увеличиться до «нескольких тысяч».При этом компании ещё не получили необходимое одобрение европейских регуляторов. 31 июля 2025 года Lyft завершила покупку «одного из крупнейших» в Европе сервисов такси Freenow, заплатив за него около $200 млн.В июле 2025-го Baidu и Uber объявили о «многолетнем» партнёрстве по запуску роботакси за пределами США и Китая. В рамках этого соглашения компании планируют запустить беспилотные поездки на рынках Азии и Ближнего Востока.#новости #lyft #baidu