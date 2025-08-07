Высокоскоростную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом включили в проект будущей схемы московского метро

На 2026-2030 годы.Решение «подчёркивает стратегическое значение проекта для формирования <..> инфраструктуры, обеспечивающей быстрое сообщение между регионами», сообщили в информцентре ВСМ.РЖД, в свою очередь, начали испытания контактной сети для первого этапа. Опытный участок на 800 м смонтировали в Щербинке — на Экспериментальном кольце Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Цикл испытаний рассчитывают завершить весной 2026 года.Отметка ВСМ — сверху слева, возле надписи «Торжок, Тверь»Запустить высокоскоростную ж/д-магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом хотят в 2028 году. В Минтрансе говорили, что проект потребует почти 2 трлн рублей.Протяжённость — 679 км. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут (против 3,5-4 часов на «Сапсане»), Москвой и Тверью — 39 минут, Санкт-Петербургом и Великим Новгородом — 29 минут.Предполагается, что из Москвы в Тверь можно будет добраться за 1600 рублей, в Великий Новгород — за 7700 рублей, а в Санкт-Петербург — за 8900 рублей. Билет из Твери в Санкт-Петербург, по предварительным расчётам, будет стоить 7600 рублей, а из Санкт-Петербурга в Великий Новгород — 1800 рублей.В апреле 2024 года губернатор Санкт-Петербурга показал видео с проектом будущего терминала. Строительство «синхронизируют» с запуском вестибюля станции «Лиговский проспект-2».Специально для ВСМ также разрабатывают самый быстрый в России поезд, способный разгоняться до 400 км/ч, — «Белый кречет». В июле на «Иннопроме» показали полноразмерный макет головного вагона.Источник фото: ТАСС#новости