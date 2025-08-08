Китайская Xpeng добавила в свой электромобиль P7 игру, которая позволяет «обстреливать» другие машины предметами через AR-интерфейс

Можно бросить в «лихача» тапком, арбузом или свиньёй. Ролик с презентации машины, в котором демонстрируется функция, опубликовал в Weibo сооснователь и глава Xpeng Хэ Сяопэн. Внимание на него обратило издание Rutab.По его словам, водители на дороге постоянно сталкиваются с раздражающими ситуациями, которые заставляют их нервничать и могут спровоцировать ДТП. А новая функция поможет «выпустить пар без риска» — с помощью одной кнопки.Видео Хэ СяопэнаXpeng представила электроседан P7 в мае 2025 года. Машину называют конкурентом Tesla Model 3 и Xiaomi SU7. В зависимости от комплектации её мощность составляет 276 или 473 л.с., а запас хода — 700 или 820 км соответственно.7 августа компания открыла предзаказ на P7. Цены начинаются от 250 тысяч юаней (около 2,75 млн рублей по курсу ЦБ на 8 августа 2025 года). За первые шесть минут Xpeng получила больше 10 тысяч заявок.Фото Xpeng#новости #xpeng