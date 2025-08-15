Xpeng P7 установил рекорд в тесте на «выносливость» электромобилей, преодолев 3961 км за 24 часа

Прошлый рекорд принадлежал Xiaomi YU7 Max. Источник: XpengРезультатами 24-часового теста на «выносливость» нового электромобиля Xpeng P7 поделился гендиректор компании Хэ Сяопэн, пишет CarNewChina.P7 проехал 3961 км и установил новый рекорд среди электромобилей. Прошлый принадлежал Xiaomi YU7 Max, который за 24 часа преодолел на 17 км меньше — 3944 км, отмечает издание.Электромобиль ехал со средней скоростью более 200 км/ч, делая остановки для подзарядки и смены водителей на 10-12 минут. YU7 Max во время аналогичного испытания сделал 30 остановок, а средняя скорость составила 210 км/ч.Испытания прошли на кольцевой гоночной трассе. Гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь предлагал сделать их отраслевым стандартом для электрокаров.Xpeng представила электроседан P7 в мае 2025 года. СМИ называют машину конкурентом Tesla Model 3 и Xiaomi SU7. 7 августа компания открыла предзаказ на P7. Электромобиль оснащён батареей 5C, которая обеспечивает запас хода на 525 км после десяти минут зарядки.Цены на Xpeng P7 начинаются от 250 тысяч юаней (около 2,78 млн рублей по курсу ЦБ на 15 августа 2025 года). За первые шесть минут Xpeng получила больше 10 тысяч заявок.Источник: CarNewsChina#новости #xpeng #xiaomi