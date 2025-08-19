Tesla начала принимать заказы на Model Y с шестью сиденьями — модель продают только в Китае

Стартовая цена — 339 тысяч юаней, пишет Reuters. Это больше 3,7 млн рублей по курсу ЦБ на 19 августа 2025 года.Поставки Tesla Model Y L планируют начать в сентябре 2025 года. Примерно по тем же ценам в КНР продают кроссоверы Li Auto L8 и Huawei Aito M8 (стандартная версия первого немного дешевле, второго — дороже).Обновлённая версия электромобиля Tesla Model Y L на 15 см длиннее базовой. В ней предусмотрено три ряда и шесть мест вместо пяти. Запас хода — 751 км.Источник: Electrek со ссылкой на WeiboПредположительно, фотографии салона со сложенными сиденьями из китайских соцсетейTesla показала первую версию Model Y ещё в 2019 году, а выпуск начала в 2020 году. В 2023 году модель стала самой продаваемой машиной в мире.СМИ связывают решение представить обновлённую Model Y для китайского рынка с необходимостью конкурировать с местными автопроизводителями, которые чаще выпускают новые модели и нередко выставляют более низкие ценники. Свои электромобили теперь есть у Xiaomi. 1 августа 2025-го в продажу также поступили Nio Onvo L90 — это шестиместные внедорожники по цене от 279,9 тысячи юаней.В июле 2025 года общие продажи электромобилей Tesla Model 3 и Model Y, произведённых в Китае, упали на 8,4% год к году и на 5,2% месяц к месяцу.#новости