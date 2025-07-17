Tesla выпустит удлинённую Model Y L с тремя рядами сидений для китайского рынка

Электромобиль поступит в продажу осенью 2025 года. Источник: XTesla подала заявку для получения лицензии на продажу автомобиля Model Y L в Министерство промышленности и информационных технологий Китая, пишет Car News China. В документе компания раскрыла основные характеристики модели.Машина получит удлинённый корпус, три ряда сидений и шесть посадочных мест — предыдущие версии Model Y были пятиместными.Длина Tesla Model Y L увеличится на 179 мм по сравнению с Model Y, ширина останется прежней — 1920 мм, высота станет больше на 44 мм.Также на 150 мм увеличится колёсная база — 3040 мм против 2890 мм. При этом Tesla Model Y L будет на 12 л.с. мощнее Model Y — 462 л.с вместо 450 л.с.По данным издания, новый электромобиль Tesla поступит в продажу в Китае осенью 2025 года. Будет ли Model Y L продаваться в других регионах, неизвестно.Стартовая цена составит около 300 тысяч юаней ($41,7 тысячи, около 3,2 млн рублей по курсу ЦБ на 17 июля 2025 года).15 июля Tesla открыла первый автосалон в Индии на фоне снижения продаж в США, Китае и Европе. Совокупные поставки компании во втором квартале 2025 года упали на 13% год к году.Источник: X#новости #tesla