Tesla открыла первый автосалон в Индии на фоне снижения продаж в США, Китае и Европе

Компания также запустит несколько зарядных станций в Мумбаи и Нью-Дели.Фото BloombergПервый автосалон открыли в Мумбаи, к концу июля 2025 года планируют открыть ещё один — в Нью-Дели. Также Tesla запустит в обоих городах несколько зарядных станций, пишет Bloomberg.Пока для заказа в Индии доступны только несколько моделей Tesla Model Y — цены начинаются от 5,99 млн рупий ($69,7 тысячи, около 5,5 млн рублей по курсу ЦБ на 15 июля 2025 года).Это почти на треть дороже, чем стартовая цена аналогичной модели в США. В Индии высокие пошлины на импорт автомобилей — от 70% до 110%, отмечает издание.Опрошенные Bloomberg эксперты связывают выход Tesla на индийский рынок со снижением продаж в двух ключевых для компании регионах — США и Китае. Авторынок Индии «относительно незанят» крупными мировыми брендами, но при этом «ограничен множеством протекционистских барьеров», отмечают они. .В мае 2025-го китайский производитель электромобилей BYD впервые обошёл Tesla по продажам в Европе. Совокупные поставки Tesla во втором квартале 2025 года упали на 13% год к году.#новости #tesla