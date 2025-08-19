«Яндекс Драйв» заработал в Перми

Помимо Перми «Драйв» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи. В марте 2024 года сервис возобновил работу в Казани, в сентябре запустился в Екатеринбурге, а в декабре — в Саратове. В июле 2025 года каршеринг заработал в Калининграде. В августе сервис также запустится в Челябинске, писал «Трушеринг».