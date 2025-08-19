Популярное
Таня Боброва
Транспорт

«Яндекс Драйв» заработал в Перми

Это восьмой город для сервиса.

  • Для аренды доступны более 200 автомобилей Haval Jolion, рассказал каршеринг.
  • Пользователи могут арендовать машины через приложения «Драйва» или «Яндекс Go» на короткий и длительный срок.

  • Зона работы сервиса охватывает Пермь и пригороды, включая Нытву, Краснокамск и Звёздный. Подробная информация — на карте в приложении.

  • Машины могут арендовать пользователи старше 18 лет с водительским удостоверением категории «В», стаж не нужен.

  • Помимо Перми «Драйв» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи. В марте 2024 года сервис возобновил работу в Казани, в сентябре запустился в Екатеринбурге, а в декабре — в Саратове. В июле 2025 года каршеринг заработал в Калининграде. В августе сервис также запустится в Челябинске, писал «Трушеринг».

Источник: читатель Telegram-канала «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fautopotoknews%2F16080&postId=2168047" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Автопоток</a>» Денис Ерышканов
#новости #каршеринг #яндексдрайв

