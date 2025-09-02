Bloomberg: Tesla показала «неутешительные» результаты в Индии — с начала продаж в июле 2025 года компания получила около 600 заказов

Автопроизводитель намерен «осторожно» расширять своё присутствие в стране.Источник: ReutersПродажи в Индии не оправдали ожидания компании, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В первой половине 2025 года Tesla поставляла примерно столько же автомобилей по всему миру каждые четыре часа.Изначально компания рассчитывала получить на новом рынке около 2500 заказов, но планы «разрушились» из-за ухудшения отношений Индии с США, высоких местных пошлин на импорт и «ценовой чувствительности» индийского рынка. Первая партия электромобилей прибудет в страну из Шанхая в сентябре 2025-го.Цены на Tesla Model Y в Индии начинаются от 5,99 млн рупий (около $68 тысяч, 5,5 млн рублей по курсу ЦБ на 2 сентября 2025 года). Такая стоимость фактически делает модель «недоступной» для подавляющего большинства индийских потребителей, отмечает издание.При этом Tesla планирует «осторожно» расширять присутствие в Индии, устанавливая зарядные станции Supercharger. Также компания откроет в стране свой третий автосалон — первый появился в Мумбаи в июле 2025 года.В дальнейшем Tesla может начать ввозить в Индию электромобили из Германии — если страна подпишет договор о свободной торговле с ЕС, который обеспечит льготные пошлины.#новости #tesla