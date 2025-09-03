Продажи автомобилей «Москвич» в России снизились в августе 2025 года на 41% год к году — до 1124 машин

Месяц к месяцу продажи завода упали на 13%, пишет Autonews: в июле 2025-го продали 1268 автомобилей.Источник: «Москвич», rg.ru По итогам января-августа 2025 года автозавод продал 9960 автомобилей — на 25% меньше год к году. По итогам восьми месяцев 2024 года «Москвич» реализовал 13,3 тысячи машин.Как уточняет «Автостат», среди моделей бренда — кроссовер «Москвич 3» и его электрическая версия «Москвич 3е», лифтбек «Москвич 6» и семиместный кроссовер «Москвич 8». Продажи последнего компания начала в июле 2025 года. Модель стоит от 2,98 млн рублей в базовой комплектации.Первые «Москвичи» на бывшем заводе Renault в Москве начали собирать в ноябре 2022 года.Артур ТомилкоТранспорт9 июляСредние цены на новые автомобили с начала 2025 года снизились на 7% из-за низкого спроса и высокого объёма складских запасов Продажи «легковушек», лёгких коммерческих машин и пикапов в годовом выражении упали на 27%, до 570 тысяч единиц.#новости #москвич