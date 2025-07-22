«Москвич» объявил цены на семиместный кроссовер «Москвич 8» — от 2,98 млн рублей в базовой комплектации

Машина уже доступна для покупки.Источник: «Москвич»Всего комплектации три: «Бизнес», «Техно» и «Премиум». Во всех версиях установлен двигатель объёмом 1,5 л и мощностью 174 л.с., все машины оснащены «автоматом» и передним приводом.«Бизнес» стоит от 2,98 млн рублей. Среди опций — шесть подушек безопасности, антиблокировочная система, помощь при трогании на подъёме и при спуске с горы, климат-контроль, электропривод и подогрев боковых зеркал, медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма, светодиодные фары.«Техно» — от 3,21 млн рублей. К базовой комплектации добавляются зеркало заднего вида с автозатемнением, вентиляция передних сидений, дверь багажника с электроприводом и камера кругового обзора.«Премиум» — от 3,37 млн рублей. Дополнительно есть панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с 12 динамиками и несколько систем помощи водителю.Источник: «Москвич»«Москвич» представил «Москвич 8» в апреле 2024 года. Это семиместный кроссовер с бензиновым двигателем и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Длина машины — 4,8 м, ширина — 1,8 м, высота — 1,7 м. Внешне модель «сильно напоминает китайский JAC Sehol X8 Plus», писало Autonews.#новости #москвич