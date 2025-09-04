Популярное
Таня Боброва
Транспорт

Tesla открыла приложение для заказа роботакси всем пользователям — они могут присоединиться к листу ожидания

Компания начала тестировать сервис в США по приглашениям в июне 2025 года.

  • Tesla Robotaxi сообщила в X, что приложение для iOS теперь доступно всем желающим — пользователи могут присоединиться к листу ожидания. Android-версию выпустят «в будущем».
  • Производитель электрокаров начал тестировать сервис роботакси в Остине, штат Техас, в июне 2025 года. Опробовать сервис могла небольшая группа пользователей, получившая приглашения. С этого времени Tesla несколько раз расширяла зону покрытия сервиса, автопарк и список приглашённых, уточняет Teslarati.
  • В августе компания начала тестировать сервис такси с тем же названием в Сан-Франциско, но из-за отсутствия разрешений — с оператором на месте водителя для контроля поездки. Где именно смогут протестировать сервис пользователи из листа ожидания, пока не ясно, отмечает Bloomberg.
Источник: @AdanGuajardo 
#новости #tesla

