Tesla начала тестировать сервис такси в Сан-Франциско — с человеком на месте водителя

У компании нет разрешений, чтобы называть сервис роботакси.Tesla сообщила, что начала рассылать приглашения на тесты, 31 июля 2025 года. Несмотря на то, что заказать такси можно в том же приложении Robotaxi, что и в Остине, компания не называет сервис роботакси, а вместо этого пишет о «службе заказа поездок».По словам пользователей, которые протестировали услугу, сервис работает «так же хорошо». Но на месте водителя для контроля поездки сидит оператор. Однако, по словам тестировщиков, он не управляет машиной, лишь иногда может опираться на руль.Источник: @BLKMDL3Как пишет The Verge, в Калифорнии компаниям нужно получить три разрешения от регуляторов для выполнения коммерческих автономных поездок. Пока штат выдал Tesla только одно — оно позволяет предлагать услуги заказа поездок с человеком на месте водителя. Единственная компания со всеми разрешениями в Сан-Франциско — Waymo.Electrek отмечает, что фанаты Tesla хвалят автопроизводителя за охват территории в этом районе, превышающей зону покрытия Waymo. Но компанию точнее пока сравнивать с Uber.Tesla начала тестировать сервис роботакси в США в июне 2025 года. Его запустили по приглашениям в Остине, штат Техас.#новости #tesla