Серийная версия SSJ-100 с российскими двигателями ПД-8 совершила первый испытательный полёт

Он прошёл успешно и продлился около часа.Видео ОАКСамолёт взлетел с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Там же находится авиазавод, на котором собирают импортозамещённые SSJ-100.Это первый самолёт с российскими двигателями ПД-8, произведённый по серийным технологиям, в «целевом облике», который планируется для поставок, заявили в Ростехе, но уточнили, что процесс сертификации ещё продолжается.По словам госкорпорации, сейчас в производстве находится 24 SSJ-100 «различной степени готовности». Помимо отечественного двигателя самолёт получил обновлённый фюзеляж, а также «десятки новых систем и агрегатов взамен зарубежных».Фото ОАКОпытный образец SSJ-100 с двигателями ПД-8 совершил первый полёт в марте 2025 года. А в июне состоялся первый длительный перелёт — на 6000 км.#новости #ssj100