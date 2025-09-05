Популярное
Артур Томилко
Транспорт

Серийная версия SSJ-100 с российскими двигателями ПД-8 совершила первый испытательный полёт

Он прошёл успешно и продлился около часа.

Видео ОАК
  • Самолёт взлетел с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Там же находится авиазавод, на котором собирают импортозамещённые SSJ-100.
  • Это первый самолёт с российскими двигателями ПД-8, произведённый по серийным технологиям, в «целевом облике», который планируется для поставок, заявили в Ростехе, но уточнили, что процесс сертификации ещё продолжается.
  • По словам госкорпорации, сейчас в производстве находится 24 SSJ-100 «различной степени готовности». Помимо отечественного двигателя самолёт получил обновлённый фюзеляж, а также «десятки новых систем и агрегатов взамен зарубежных».
Фото ОАК
Фото ОАК
  • Опытный образец SSJ-100 с двигателями ПД-8 совершил первый полёт в марте 2025 года. А в июне состоялся первый длительный перелёт — на 6000 км.

#новости #ssj100

147 комментариев