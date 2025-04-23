Полностью импортозамещённый самолёт SJ-100 совершил первый полёт

Это уже третья версия — до этого тестировали самолёты с частично иностранными системами.Полёт опытного образца ближнемагистрального самолёта «Суперджета» (SJ-100) прошёл в Комсомольске-на-Амуре.Испытания завершились успешно — «была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, а машина показала хорошую управляемость и устойчивость в воздухе», говорят в «Ростехе».«Суперджет» находился в воздухе примерно 40 минут, достиг скорости 500 км/ч, а также высоты до 3000 м.По данным компании, сертификационные испытания завершат до конца 2025 года, а поставки авиакомпаниям начнутся с 2026-го.До этого тестировали версию с франко-российскими двигателями SaM146 — чтобы «ускорить программу испытаний». После — версию с российскими двигателями ПД-8 и частично системами импортного производства.Источник: «Ростех»Источник: «Ростех»#новости #ростех #самолёты