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Евгения Евсеева
Транспорт

Полностью импортозамещённый самолёт SJ-100 совершил первый полёт

Это уже третья версия — до этого тестировали самолёты с частично иностранными системами.

  • Полёт опытного образца ближнемагистрального самолёта «Суперджета» (SJ-100) прошёл в Комсомольске-на-Амуре.
  • Испытания завершились успешно — «была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, а машина показала хорошую управляемость и устойчивость в воздухе», говорят в «Ростехе».
  • «Суперджет» находился в воздухе примерно 40 минут, достиг скорости 500 км/ч, а также высоты до 3000 м.
  • По данным компании, сертификационные испытания завершат до конца 2025 года, а поставки авиакомпаниям начнутся с 2026-го.
  • До этого тестировали версию с франко-российскими двигателями SaM146 — чтобы «ускорить программу испытаний». После — версию с российскими двигателями ПД-8 и частично системами импортного производства.
Источник: «Ростех»
Источник: «Ростех»
Источник: «Ростех»

#новости #ростех #самолёты

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