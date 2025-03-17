Импортозамещённый «Суперджет» совершил первый полёт с российскими двигателями ПД-8

Ранее тестировали версию с франко-российскими двигателями SaM146 — чтобы «ускорить программу испытаний».Полёт опытного образца российского ближнемагистрального самолёта «Суперджета» (SJ-100) прошёл в Комсомольске-на-Амуре. Его выполнили испытатели Дмитрий Деменев и Игорь Гревцев и бортовой оператор Максим Грюканов.ПД-8 — двухконтурные турбовентиляторные двигатели тягой 8 т. В ходе полёта оценивали их «газодинамическую устойчивость на постоянных и переменных режимах».«Суперджет» находился в воздухе примерно 40 минут, достиг скорости 500 км/ч, а также высоты до 3000 м. ПД-8 «показали стабильную работу». Полётное задание «выполнили в полном объёме».В апреле 2025 года к лётным испытаниям подключат ещё один «полностью российский» самолёт с двигателями ПД-8, сказали в «Ростехе».Источник: «Ростех»Источник: «Ростех»Серийное производство SJ-100 с иностранными комплектующими остановили в 2022 году. По прогнозам профильных министерств, начать поставки импортозамещённой версии планируют в 2026 году.#новости #самолёты