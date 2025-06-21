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Таня Боброва
Транспорт

Полностью импортозамещённый самолёт SJ-100 совершил первый длительный перелёт

Он прибыл в Жуковский для подготовки к сертификационным лётным испытаниям.

Источник здесь и далее: «Ростех»
Источник здесь и далее: «Ростех»
  • SJ-100 преодолел около 6000 км по маршруту Комсомольск-на-Амуре — Жуковский с промежуточными посадками в Иркутске и Новосибирске, рассказали в «Ростехе».
  • Это первый длительный перелёт на российских двигателях ПД-8 производства ОДК, отметили в компании. Все бортовые системы «отработали без замечаний».
  • Продолжительность полёта составила около девяти часов. Самолёт поднимался на высоту до 12 тысяч м и развивал скорость до 955 км/ч.
  • Импортозамещённый SJ-100 совершил первый тестовый полёт летом 2023 года, тогда он летал с франко-российским двигателем. Самолёт с полностью российскими системами поднялся в воздух в апреле 2025-го. «Суперджет» находился в воздухе примерно 40 минут, достиг скорости 500 км/ч, а также высоты до 3000 м.

#новости #ростех

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