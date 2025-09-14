Tesla сняла с продажи базовую версию Cybertruck с задним приводом

Её практически никто не покупал.Фото Unsplash Продажи самой дешёвой версии Cybertruck прекратили через пять месяцев после её выпуска, пишет Electrek.Базовую версию Cybertruck c задним приводом предлагали за $70 тысяч (5,9 млн рублей по курсу ЦБ на 14 сентября) против $80 тысяч (6,7 млн рублей) за полноприводную модель. Из неё убрали активную пневмоподвеску, моторизованный тент кузова и розетку в грузовом отсеке.Однако модель практически никто не покупал. В итоге Tesla убрала её из конфигуратора.Electrek отмечает, что Cybertruck в целом продаётся хуже ожиданий. Компания планировала продавать 250-500 тысяч пикапов ежегодно, но пока выпускает всего около 20 тысяч в год.#новости #tesla #cybertruck