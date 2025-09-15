Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
AI
Деньги
Крипто
Инвестиции
Право
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Транспорт

Китайская Xpeng запустила производство электромобилей на австрийском заводе Magna Steyr, чтобы обойти «карательные» пошлины ЕС

Они превышают 30%.

Источник: InsideEVs
Источник: InsideEVs
  • Xpeng начала выпускать в Европе электрические внедорожники G6 и G6 в партнёрстве с австрийским производителем Magna Steyr в рамках стратегии по выходу на мировой рынок, пишет South China Morning Post.
  • Производство на заводе в Австрии позволит Xpeng избежать «карательных» пошлин на импорт китайских электромобилей в ЕС, которые достигают 30,7%, отмечает издание. В компании не уточнили планируемые объёмы производства, но подчеркнули, что со временем партнёрство с Magna Steyr расширится.
  • Единственные китайские производители электромобилей, которые уже построили собственные заводы в Европе, — BYD и Cherry. Продажи BYD в Европе в июле 2025 года выросли на 225% год к году. При этом у Tesla за тот же период они упали на 40%.

#новости #xpeng

3
10 комментариев