Китайская Xpeng запустила производство электромобилей на австрийском заводе Magna Steyr, чтобы обойти «карательные» пошлины ЕС

Они превышают 30%. Источник: InsideEVsXpeng начала выпускать в Европе электрические внедорожники G6 и G6 в партнёрстве с австрийским производителем Magna Steyr в рамках стратегии по выходу на мировой рынок, пишет South China Morning Post.Производство на заводе в Австрии позволит Xpeng избежать «карательных» пошлин на импорт китайских электромобилей в ЕС, которые достигают 30,7%, отмечает издание. В компании не уточнили планируемые объёмы производства, но подчеркнули, что со временем партнёрство с Magna Steyr расширится.Единственные китайские производители электромобилей, которые уже построили собственные заводы в Европе, — BYD и Cherry. Продажи BYD в Европе в июле 2025 года выросли на 225% год к году. При этом у Tesla за тот же период они упали на 40%.#новости #xpeng