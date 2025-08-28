Популярное
Данила Бычков
Транспорт

Продажи Tesla в Европе в июле 2025 года упали на 40% год к году — у BYD за этот же период они выросли на 225%

У Tesla продажи снижаются уже семь месяцев подряд.

Источник: Reuters
  • В июле 2025 года количество регистраций новых электромобилей Tesla в Европе составило 8837 — на 40% меньше, чем годом ранее, пишет CNBC со ссылкой на данные Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA).
  • У китайской BYD этот показатель в июле 2025 года составил 13 503 электромобиля, увеличившись на 225% год к году. Компании удалось «завоевать» европейский рынок за счёт быстрого открытия салонов и запуска новых моделей, отмечает New York Post.
  • Июль — седьмой месяц подряд, как сокращаются продажи Tesla в Европе. При этом общее количество проданных электромобилей в июле 2025 года в регионе выросло.
  • Tesla сталкивается с «жёсткой» конкуренцией со стороны китайских брендов и не обновляет модельный ряд, подчёркивает издание. Также на продажах электромобилей компании негативно сказывается «неоднозначная» репутация главы Tesla Илона Маска.
  • BYD впервые обошла Tesla по продажам в Европе в апреле 2025 года. Китайская компания зарегистрировала 7231 электромобиль, американская — 7165 электромобилей. По итогам второго квартала 2025 года чистая прибыль Tesla упала на 16% и составила $1,17 млрд. Общая выручка сократилась на 12% год к году — до $22,5 млрд.

#новости #tesla #byd

