Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
AI
Крипто
Инвестиции
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Транспорт

«Яндекс Go» начал показывать точки подачи и назначения такси на панорамах «Карт»

Панорамы охватывают радиус в 10 м от выбранного места.

Скриншоты vc.ru
Скриншоты vc.ru
  • При просмотре точки на карте — на правой стороне экрана снизу — покажут значок панорамы. Нужное место отметится на снимке жёлтым «пином».
  • В приложении доступно 11,3 млн панорам для 735 городов. В «Яндексе» рассчитывают, что функция поможет пассажирам и водителям быстрее находить друг друга. По подсчётам сервиса, пользователи связываются с таксистами для уточнений в 5,2 млн заказах в неделю.
Источник скриншотов: «Яндекс»
Источник скриншотов: «Яндекс»
  • По итогам второго квартала 2025 года общая выручка «Яндекса» в сегментах, куда входят такси, каршеринг, самокаты, «Маркет», «Лавка», «Еда», «Доставка», «Заправки» и экспериментальные O2O-сервисы, выросла на 36% год к году, до 183,1 млрд рублей.
  • Скорректированная EBITDA сегментов — прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — составила 12,7 млрд рублей (+44%).
Евгения Евсеева
Сервисы
«Яндекс Такси» будет показывать водителям в приложении точки бесплатного Wi-Fi — чтобы подключаться к ним при «нестабильном» мобильном интернете

В будущем функцию расширят и на курьеров.

#новости

1
1
17 комментариев