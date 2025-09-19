«Яндекс Go» начал показывать точки подачи и назначения такси на панорамах «Карт»

Панорамы охватывают радиус в 10 м от выбранного места.Скриншоты vc.ruПри просмотре точки на карте — на правой стороне экрана снизу — покажут значок панорамы. Нужное место отметится на снимке жёлтым «пином».В приложении доступно 11,3 млн панорам для 735 городов. В «Яндексе» рассчитывают, что функция поможет пассажирам и водителям быстрее находить друг друга. По подсчётам сервиса, пользователи связываются с таксистами для уточнений в 5,2 млн заказах в неделю.Источник скриншотов: «Яндекс»По итогам второго квартала 2025 года общая выручка «Яндекса» в сегментах, куда входят такси, каршеринг, самокаты, «Маркет», «Лавка», «Еда», «Доставка», «Заправки» и экспериментальные O2O-сервисы, выросла на 36% год к году, до 183,1 млрд рублей.Скорректированная EBITDA сегментов — прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — составила 12,7 млрд рублей (+44%).Евгения ЕвсееваСервисы11 авг«Яндекс Такси» будет показывать водителям в приложении точки бесплатного Wi-Fi — чтобы подключаться к ним при «нестабильном» мобильном интернете В будущем функцию расширят и на курьеров. #новости