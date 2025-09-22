Акции Porsche упали на 10% — это рекордное однодневное падение для компании с момента выхода на биржу в 2022 году

Автопроизводитель планирует пересмотреть стратегию по выпуску электромобилей. 22 сентября 2025 года бумаги Porsche на Франкфуртской фондовой бирже падали на 10% — до отметки в €31,9 за штуку. С начала 2025 года акции немецкой компании упали более чем на 30%, отмечает Bloomberg.Porsche отложила выход линейки электрических внедорожников, ориентируясь на «более рентабельные» автомобили с двигателями внутреннего сгорания и гибридные модели. Автопроизводитель также заявил о снижении прогнозируемой операционной прибыли в 2025 году на €1,8 млрд. Европейские автопроизводители столкнулись с более низким, чем ожидалось, спросом на электромобили, подчёркивает издание. При этом Porsche пострадала «сильнее других», сделав на них «слишком большую» ставку. Продажи в Китае просели из-за замедления местной экономики, а в США — из-за введённых правительством пошлин.По словам Bloomberg, компания «не оправдала» ожиданий инвесторов после выхода на биржу в 2022 году при оценке в $75,2 млрд.#новости #porsche