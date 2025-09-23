«АвтоВАЗ» опроверг сообщения о том, что из-за низкого спроса свернул сборку Lada Aura

«Производство идёт в обычном режиме», — сообщили в компании.Источник фото: «РИА Новости»О том, что «АвтоВАЗ» якобы ещё в июле 2025 года прекратил выпуск седана Lada Aura, утром 23 сентября сообщил Telegram-канал Mash. Производитель уточнил СМИ, что не считает Mash «источником информации».Lada Aura — cедан D-класса c передним приводом, созданный на базе Lada Vesta. Мощность двигателя на 1,8 л — 122 л.с.Его запустили в серийное производство в октябре 2024 года. В ноябре открыли продажи по цене от 2,6 млн рублей. По данным «Автостата», за первые восемь месяцев 2025 года продали 792 единицы. 421 из них купили физлица. Остальные — юрлица.В апреле 2025 года на выставке «ЭлектроТранс 2025» «АвтоВАЗ» представил концепт электромобиля Lada e-Aura. В пресс-службе автозавода поясняли, что электрический седан презентовали исключительно в качестве «vision-проекта» — чтобы «показать потенциал развития бренда».#новости #автоваз