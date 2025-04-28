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Карина Пардаева
Транспорт

«АвтоВАЗ» представил концепт электромобиля Lada e-Aura

Когда начнётся его серийное производство — пока неизвестно.

Lada e-Aura. Источник фото: пресс-служба правительства России
Lada e-Aura. Источник фото: пресс-служба правительства России
  • Машину показали 28 апреля 2025 года на выставке «ЭлектроТранс 2025» в Москве.
  • Автомобиль оснастили синхронным трёхфазным электромотором с постоянными магнитами. Мощность e-Aura — 163 л.с. с крутящим моментом 240 Нм. Максимальная скорость — 150 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд, пишет «РБК Авто».
Lada e-Aura. Источник фото: Диана Загртдинова /  ТАСС
«АвтоВАЗ» представил концепт электромобиля Lada e-Aura
  • У электромобиля, как и у версии Lada Aura с бензиновым двигателем, есть подогрев всех сидений, руля и ветрового стекла, а также системы мониторинга слепых зон и курсовой устойчивости.
  • В пресс-службе автозавода пояснили, что e-Aura — это концепт и на выставке представлен в качестве «vision-проекта, призванного показать потенциал развития бренда». В «РБК Авто» предположили, что в ближайшем будущем e-Aura не станет серийным автомобилем.
Евгения Евсеева
Транспорт
«Дай бог достигнуть планки в 30 тысяч машин»: в «АвтоВАЗе» ожидают снижения на треть продаж Lada в апреле 2025 года

После «драматического» падения в марте.

Источник: «РИА Новости»

#новости #автоваз

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