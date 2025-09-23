Популярное
Данила Бычков
Транспорт

Uber запустила в США абонементы на поездки — пассажиры смогут оплачивать их заранее по фиксированной сниженной цене

Чем больше поездок — тем больше скидка.

Источник: Uber
Источник: Uber
  • Всего доступно четыре варианта абонементов: на пять, 10, 15 и 20 поездок. Скидки также будут варьироваться от 5% до 20%. По словам компании, новая функция позволит клиентам экономить на маршрутах, по которым они часто ездят, а также сделать цену более «предсказуемой».
  • При этом пассажир должен выбрать часовое временное окно, в которое он собирается совершать поездки по абонементу. Абонемент можно использовать в течение определённого периода от четырёх до восьми недель — его клиент увидит в момент покупки. Пока функцию запустили в 75 городах США.
  • Кроме того, Uber расширила функцию «заморозки» цены, которую начали тестировать в мае 2025 года — месячная подписка за $2,99 позволит зафиксировать определённую цену на десяти различных маршрутах. Так пассажиром не придётся переплачивать в случае повышенного спроса.
  • Если поездка окажется дешевле фиксированной стоимости, клиент заплатит более низкую цену. Эта функция доступна пользователям в США и Бразилии.
  • С помощью этих нововведений Uber рассчитывает вовлечь клиентов в свою экосистему и увеличить частоту поездок, отмечает The Verge. Особенно это касается пассажиров, которые используют такси для поездок на работу.

#новости #uber

