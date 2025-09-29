Популярное
Евгения Евсеева
Транспорт

«Аэрофлот» получит восемь самолётов грузовой «Волга-Днепр» под разбор на запчасти — «Ъ»

Пустить их на комплектующие — наиболее рациональная стратегия, уверены опрошенные изданием эксперты.

Источник: «Волга-Днепр»
  • По данным «Коммерсанта», «Волга-Днепр» завершила страховое урегулирование по шести грузовым самолётам Boeing 737-800BCF и двум Boeing 747-400. Их передадут «России» и «Победе», рассказал источник, близкий к «Аэрофлоту», куда входят обе авиакомпании.
  • Сумма сделки, по словам источника, составляет около $130 млн (10,8 млрд рублей по курсу ЦБ на 29 сентября 2025 года) за восемь самолётов. Её профинансировали из средств Фонда национального благосостояния. Борты не учтены в соглашении с потенциальным покупателем «Волги-Днепра» — «Евраз Авиа Сервис» Евгения Солодилина.
  • В пресс-службах «Волга-Днепра» и «Аэрофлота» от комментариев воздержались.
  • «Аэрофлот» начал обсуждение сделки по Boeing «Волга-Днепра» ещё в 2024 году. Источники «Ъ» тогда говорили, что авиаперевозчик хочет использовать самолёты для своей дочерней авиакомпании «Победа» — как материал для запчастей.
  • Эксперты, опрошенные изданием, «не верят» в потенциальное грузовое использование самолётов. По их мнению, более целесообразным будет пустить их на запчасти.

#новости #аэрофлот

