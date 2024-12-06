«Аэрофлот» планирует купить самолёты грузовой «Волга-Днепр» для разбора на запчасти — «Ъ»

Детали будут использовать для «Победы».«Аэрофлот» обсуждает с группой «Волга-Днепр» возможность переуступки прав на пять грузовых Boeing 737-800BCF, которые входят в парк авиакомпании «Атран» (входит в «Волга-Днепр»), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.По данным издания, «Аэрофлот» намерен заключить сделку страхового урегулирования с собственником бортов — ирландской AerCap. Всего у «Атрана» шесть таких самолётов. Их балансовая стоимость оценивалась на конец 2022 года в 10,5 млрд рублей, от 1,4 млрд до 1,9 млрд за каждый борт, пишет «Ъ».Эти самолёты «Аэрофлот» хочет использовать для своей дочерней авиакомпании «Победа», говорят источники. Её парк как раз состоит из Boeing 737-800. При этом «конвертировать» самолёты «Атрана» из грузовых в пассажирские будет «слишком сложно» и «неоправданно дорого», утверждают собеседники издания.«Аэрофлот» заинтересован в другом — в двигателях, стойках шасси, авионике и других комплектующих самолётов, которые могут пойти на запчасти. Издание отмечает, что для рынка это может стать первой подобной сделкой. В «Аэрофлоте» и «Волга-Днепр» не ответили на запрос издания.По данным «Ъ», в 2023 году интерес к самолётам «Атрана» проявляла S7, в чьём парке два таких борта. Но стороны не смогли согласовать условия сделки, говорят источники. В S7 не стали это комментировать.Источник: Russianplanes.net«Атран» — первый в России эксплуатант конвертированных в грузовые Boeing 737-800, пишет «Ъ». Перевозчик брал их в лизинг с начала 2019-го по июль 2021 года у американской GE Capital Aviation Services. AerCap приобрела GECAS в ноябре 2021 года.Всего у «Атрана» шесть Boeing 737-800BCF и три самолёта Boeing 737-400SF. Все девять бортов в двойной регистрации и не летают с марта 2022 года, единственное воздушное судно, на котором компания сейчас совершает рейсы, — Ан-12БП. В 2023 году чистый убыток «Атрана» составил 1,8 млрд рублей, а в 2022-м — 685 млн рублей.«Волга-Днепр» в 2022 году получила 1,1 млрд рублей чистой прибыли с учётом господдержки, а в 2023-м сообщила об убытке в 881 млн рублей. Полина ЛааксоТранспорт4чГТЛК допустила снижение авиаперевозок в 2025 году — имеющиеся самолёты загружены, а новые ещё нужно найти И возможности «существенно» расширить парк в течение года не предвидится.#новости #аэрофлот #победа #волгаднепр #самолёты
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А, точно, там как раз тысячи новеньких на 146% отечественных самолётов поспеют.
Летайте зомболётами Аэрофлота, это победа!
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Согласно первому закону производства авиатехники,
Каждые полгода программа обещаний выпуска самолётов к 2030 году в РФ сокращается в 2 раза.
Не прошло и полугода с момента прошлых обещаний (https://vc.ru/money/1431184-den-918-rosaviaciya-predlozhila-rassmotret-vozmozhnost-proizvodit-bespilotniki-v-druzhestvennyh-stranah?comment=7910074#reply), как планы выпуска авиадвигателей сократились в 1.5 раза.
Если раньше планировалось выпустить 192 двигателя для Суперджета, Ту-214 и МС-21 до 2026 года, то теперь их планируется 128.
Планы на 2025:
ПД-8 ПД-14 ПС-90
Было 24 30 12
Стало 6 7 11
Планы на 2026:
ПД-8 ПД-14 ПС-90
Было 48 48 30
Стало 44 28 32
Для сравнения: все знают, что США ничего не производят, кроме резаной зелёной бумаги. Но, например, компания CFM из города Цинциннати из штата Огайо выпускает около 2000 двигателей в год (1 двигатель каждые 6 часов).
Сокращение планов на выпуск двигателей - это не такая большая проблема, т.к. ставить эти двигатели всё равно некуда.
Как вы понимаете, на каждый выпущеный лайнер, требуется минимум 2 двигателя. Вообще-то нормальные производители для новых двигателей обычно делают три двигателя на самолёт – для подмены на случай ремонта, но будем щедры и станем считать, что надёжность будет идеальной с первых часов работы и двух двигателей со 100% надёжностью вполне хватит.
Тогда получается, что в следующем году будет сделано не больше 3 МС-21 (2 x ПД-14 на каждый).
Хотя по текущим обещаниям, в 2025 будет поставлено (https://www.irk.ru/news/20240518/airplane/) аж 10 МС-21, для которых потребовалось бы минимум 20 ПД-14, которых, как вы видите, по другим обещаниям уже даже официально не обещают.
В реальности дела обстоят примерно так:
Если в 2023 году в РФ выпустили ноль пассажирских самолётов, то в 2024 году их сделали ещё меньше, чем в 2023:
выпущено тоже ноль, но один ранее выпущенный «Суперджет» разбился (https://tass.ru/proisshestviya/21348123), и ещё один при посадке проломился и полностью cгорел (https://tass.ru/proisshestviya/22484855).
ГОЙДА!
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-21/american-airlines-is-latest-to-find-suspect-parts-on-aircraft обожаю наших либералов) Даже не за тупость, а за лень. Лень же было посмотреть, что даже крупнейшая американская авиакомпания так делает. Более того, вообще контрафакт ставят.
Обожаю наших ватанов.
Каждый раз пытаются рассказать как там все плохо в Америке и закапывают себя все глубже.
И так, по ссылке:
На части самолетов АА, как и нескольких других компаний, были найденные сканибалленные авиазапчасти.
- Самолеты отозвали с полетов
- Компания получила по шапке от FAA и извинилась.
- FAA ведет расследование в отношении поставщиков, который продавал каннибальные части по поддельным документам.
Ну да, ситуация, конечно, абсолютно такая же.
Один в один.
"А вот в Америке!"