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Евгения Евсеева
Транспорт

«Аэрофлот» планирует купить самолёты грузовой «Волга-Днепр» для разбора на запчасти — «Ъ»

Детали будут использовать для «Победы».

  • «Аэрофлот» обсуждает с группой «Волга-Днепр» возможность переуступки прав на пять грузовых Boeing 737-800BCF, которые входят в парк авиакомпании «Атран» (входит в «Волга-Днепр»), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
  • По данным издания, «Аэрофлот» намерен заключить сделку страхового урегулирования с собственником бортов — ирландской AerCap. Всего у «Атрана» шесть таких самолётов. Их балансовая стоимость оценивалась на конец 2022 года в 10,5 млрд рублей, от 1,4 млрд до 1,9 млрд за каждый борт, пишет «Ъ».
  • Эти самолёты «Аэрофлот» хочет использовать для своей дочерней авиакомпании «Победа», говорят источники. Её парк как раз состоит из Boeing 737-800. При этом «конвертировать» самолёты «Атрана» из грузовых в пассажирские будет «слишком сложно» и «неоправданно дорого», утверждают собеседники издания.
  • «Аэрофлот» заинтересован в другом — в двигателях, стойках шасси, авионике и других комплектующих самолётов, которые могут пойти на запчасти. Издание отмечает, что для рынка это может стать первой подобной сделкой. В «Аэрофлоте» и «Волга-Днепр» не ответили на запрос издания.
  • По данным «Ъ», в 2023 году интерес к самолётам «Атрана» проявляла S7, в чьём парке два таких борта. Но стороны не смогли согласовать условия сделки, говорят источники. В S7 не стали это комментировать.
Источник: Russianplanes.net
Источник: Russianplanes.net
  • «Атран» — первый в России эксплуатант конвертированных в грузовые Boeing 737-800, пишет «Ъ». Перевозчик брал их в лизинг с начала 2019-го по июль 2021 года у американской GE Capital Aviation Services. AerCap приобрела GECAS в ноябре 2021 года.
  • Всего у «Атрана» шесть Boeing 737-800BCF и три самолёта Boeing 737-400SF. Все девять бортов в двойной регистрации и не летают с марта 2022 года, единственное воздушное судно, на котором компания сейчас совершает рейсы, — Ан-12БП. В 2023 году чистый убыток «Атрана» составил 1,8 млрд рублей, а в 2022-м — 685 млн рублей.
  • «Волга-Днепр» в 2022 году получила 1,1 млрд рублей чистой прибыли с учётом господдержки, а в 2023-м сообщила об убытке в 881 млн рублей.
Полина Лааксо
Транспорт
ГТЛК допустила снижение авиаперевозок в 2025 году — имеющиеся самолёты загружены, а новые ещё нужно найти

И возможности «существенно» расширить парк в течение года не предвидится.

Источник фото: «Ведомости»

#новости #аэрофлот #победа #волгаднепр #самолёты

2121
62 комментария
Вадим Д.

купить самолёты для разбора на запчастиНовая стратегия! Рано или поздно (рано, рано) доноры закончатся.
А, точно, там как раз тысячи новеньких на 146% отечественных самолётов поспеют.

Летайте зомболётами Аэрофлота, это победа!

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Дмитрий

Весь мир так делает. Добро пожаловать в реальную жизнь

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Griby Lenina

Понадобятся новые пилоты. Дерзкие, смелые, отчаянные. Вот референс, размещайте вакансию.

2
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Владимир Егоров

Согласно первому закону производства авиатехники,
Каждые полгода программа обещаний выпуска самолётов к 2030 году в РФ сокращается в 2 раза.

Не прошло и полугода с момента прошлых обещаний (https://vc.ru/money/1431184-den-918-rosaviaciya-predlozhila-rassmotret-vozmozhnost-proizvodit-bespilotniki-v-druzhestvennyh-stranah?comment=7910074#reply), как планы выпуска авиадвигателей сократились в 1.5 раза.

Если раньше планировалось выпустить 192 двигателя для Суперджета, Ту-214 и МС-21 до 2026 года, то теперь их планируется 128.

Планы на 2025:
ПД-8 ПД-14 ПС-90
Было 24 30 12
Стало 6 7 11

Планы на 2026:
ПД-8 ПД-14 ПС-90
Было 48 48 30
Стало 44 28 32

Для сравнения: все знают, что США ничего не производят, кроме резаной зелёной бумаги. Но, например, компания CFM из города Цинциннати из штата Огайо выпускает около 2000 двигателей в год (1 двигатель каждые 6 часов).

Сокращение планов на выпуск двигателей - это не такая большая проблема, т.к. ставить эти двигатели всё равно некуда.

Как вы понимаете, на каждый выпущеный лайнер, требуется минимум 2 двигателя. Вообще-то нормальные производители для новых двигателей обычно делают три двигателя на самолёт – для подмены на случай ремонта, но будем щедры и станем считать, что надёжность будет идеальной с первых часов работы и двух двигателей со 100% надёжностью вполне хватит.
Тогда получается, что в следующем году будет сделано не больше 3 МС-21 (2 x ПД-14 на каждый).

Хотя по текущим обещаниям, в 2025 будет поставлено (https://www.irk.ru/news/20240518/airplane/) аж 10 МС-21, для которых потребовалось бы минимум 20 ПД-14, которых, как вы видите, по другим обещаниям уже даже официально не обещают.

В реальности дела обстоят примерно так:
Если в 2023 году в РФ выпустили ноль пассажирских самолётов, то в 2024 году их сделали ещё меньше, чем в 2023:
выпущено тоже ноль, но один ранее выпущенный «Суперджет» разбился (https://tass.ru/proisshestviya/21348123), и ещё один при посадке проломился и полностью cгорел (https://tass.ru/proisshestviya/22484855).

ГОЙДА!

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Дмитрий

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-21/american-airlines-is-latest-to-find-suspect-parts-on-aircraft обожаю наших либералов) Даже не за тупость, а за лень. Лень же было посмотреть, что даже крупнейшая американская авиакомпания так делает. Более того, вообще контрафакт ставят.

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Shoo

Обожаю наших ватанов.
Каждый раз пытаются рассказать как там все плохо в Америке и закапывают себя все глубже.

И так, по ссылке:
На части самолетов АА, как и нескольких других компаний, были найденные сканибалленные авиазапчасти.
- Самолеты отозвали с полетов
- Компания получила по шапке от FAA и извинилась.
- FAA ведет расследование в отношении поставщиков, который продавал каннибальные части по поддельным документам.


Ну да, ситуация, конечно, абсолютно такая же.
Один в один.

15
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theLastLetters

"А вот в Америке!"

4
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