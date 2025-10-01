УАЗ и Lada Niva представить в такси «просто невозможно»: Национальный автомобильный союз раскритиковал опубликованный Минпромторгом список автомобилей для такси

В первичный перечень ведомства попали 22 модели Lada, «Москвича», УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah. Его будут обновлять.Источник: Госдума Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с Autonews отметил, что не понимает, почему в списке для госзакупок выбор больше: 16 брендов, 55 моделей. «Почему государство может покупать автомобили с меньшей локализацией — загадка», — добавил он.Шапарин также указал, что некоторые модели из списка Минпромторга «представить в такси просто невозможно». Например, речь про Lada Niva Legend и Niva Travel, УАЗ «Патриот» и «Хантер». Он допустил, что модели включили «чисто механическим образом».Эксперт считает, что с такими жёсткими ограничениями автомобили с лицензиями будут работать до последнего, а переходить на машины из списка будут далеко не все — многие просто уйдут с рынка.Самозанятые, понятно, для работы в такси машины из списка покупать не будут, просто уйдут в «бомбилы», этот процесс произойдёт очень быстро.Антон Шапарин, президент Национального автомобильного союзаЗакон о локализации автомобилей для такси вступит в силу с марта 2026 года. Для некоторых регионов действует отсрочка. Для включения в реестр такси машины должны соответствовать одному из требований: соответствие балльной системе локализации, используемой при госзакупках, или производство в рамках СПИК.#новости #такси