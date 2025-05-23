Путин подписал закон о локализации легковых машин для такси

Он вступит в силу 1 марта 2026 года, для некоторых регионов ввели отсрочку.Обновлено в 19:27 мск. В Минпромторге сообщили, что список моделей автомобилей для такси подготовят до конца 2025 года. «Для данного документа будет предусмотрена возможность актуализации», — добавили в ведомстве.Источник: ГосдумаПрезидент России подписал закон, который устанавливает требования к уровню локализации автомобилей в такси. Документ вступит в силу 1 марта 2026 года.Для включения в реестр такси машины должны соответствовать одному из требований. Либо общее количество баллов локализации соответствует установленному правительством для госзакупок. Баллы начисляются за производство автомобиля на предприятии в России и использование отечественных компонентов.Либо модели произведены по специальным инвестконтрактам (СПИК), заключённым с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.Либо машины произведены в рамках заключённых после 1 марта 2025 года СПИК, если одобрение выдаст правительство. Последние две нормы будут действовать только до 1 января 2033 года.Требования не будут распространяться на машины такси, внесённые в региональные реестры до 1 марта 2026 года. Для некоторых регионов действует отсрочка: Калининградской области и субъектов Сибирского федерального округа — до 1 марта 2028 года, Дальневосточного федерального округа — до 1 марта 2030 года.Артур ТомилкоТранспорт14 мая«Пассажиров жалко»: как закон о локализации машин для такси повлияет на рынок Главное из материала Forbes. #новости #такси