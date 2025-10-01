Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
AI
Путешествия
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Транспорт

Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которые можно будет использовать в такси

Пока в нём 22 модели.

Фото «РИА Новости» 
Фото «РИА Новости» 
  • Министерство включило в перечень семь моделей Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), две модели УАЗ («Патриот», «Хантер») и четыре модели «Москвича» (3, 3e, 6, 8)
  • В список также включили Sollers SP7 и пять электромобилей отечественного бренда Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space).
  • Из иностранных марок в перечень попали три модели китайского Voyah (Free, Dream, Passion).
  • Закон о локализации автомобилей для такси вступит в силу с марта 2026 года. Для включения в список машины должны соответствовать одному из требований: общее количество баллов локализации или производство по специальным инвестконтрактам.
  • Баллы начисляются за производство автомобиля на предприятии в России и использование отечественных компонентов.
Артур Томилко
Транспорт
Участники рынка такси предупредили, что после вступления в силу закона о локализации машин из отрасли могут уйти до 20% водителей

А стоимость поездок вырастет на на 20-30%.

Фото Unsplash

#новости #такси

1
6 комментариев