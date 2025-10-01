Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которые можно будет использовать в такси

Пока в нём 22 модели. Фото «РИА Новости» Министерство включило в перечень семь моделей Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), две модели УАЗ («Патриот», «Хантер») и четыре модели «Москвича» (3, 3e, 6, 8)В список также включили Sollers SP7 и пять электромобилей отечественного бренда Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space).Из иностранных марок в перечень попали три модели китайского Voyah (Free, Dream, Passion). Закон о локализации автомобилей для такси вступит в силу с марта 2026 года. Для включения в список машины должны соответствовать одному из требований: общее количество баллов локализации или производство по специальным инвестконтрактам.Баллы начисляются за производство автомобиля на предприятии в России и использование отечественных компонентов.Артур ТомилкоТранспорт16 сентУчастники рынка такси предупредили, что после вступления в силу закона о локализации машин из отрасли могут уйти до 20% водителей А стоимость поездок вырастет на на 20-30%.#новости #такси