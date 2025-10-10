В Москве такая система работает с 2024 года.Карта уровня загрузки парковок Санкт-Петербурга. Источник: СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»О дате начала действия дифференцированных тарифов на платную парковку в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах сообщили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».Цена парковки будет зависеть от востребованности конкретного места — в зависимости от неё будут применять один из четырёх коэффициентов загрузки. Плата составит: от 50 до 180 рублей в час — для категорий А и М, от 100 до 360 рублей в час — для категории В, от 200 до 720 рублей в час — для прочих.Возможность поминутной оплаты парковки после первого часа стоянки тоже будет зависеть от уровня загрузки. Со второго часа одна минута обойдётся в сумму от 0,83 рубля до 3 рублей — для категорий А и М, от 1,67 рубля до 6 рублей — для категории В, от 3,33 рубля до 12 рублей — для остальных.Способы и правила оплаты, а также бесплатное время пользования для всех с 20:01 до 07:59 остались прежними. Льготы для местных жителей и льготных категорий граждан тоже сохранили.О планах городских властей запустить новую систему расчёта платы за парковку «Фонтанка» сообщила летом 2025 года. В Москве динамический тариф на парковку протестировали осенью 2024 года, в мае 2025-го — расширили ещё на несколько десятков участков улиц.#новости #санктпетербург