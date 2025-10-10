Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Право
Дизайн
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Транспорт

Система расчёта платы за парковку с динамическим ценообразованием заработает в Санкт-Петербурге с 15 октября 2025 года

В Москве такая система работает с 2024 года.

<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fmaps%2F2%2Fsaint-petersburg%2F%3Fll%3D30.310983%252C59.944939%26amp%3Bmode%3Dusermaps%26amp%3Bsource%3DconstructorLink%26amp%3Bum%3Dconstructor%253A9902343be2c98d5166a0a7664e16f76bdf3171236733ab375486b246b52f6ca2%26amp%3Bz%3D12&postId=2267033" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Карта</a> уровня загрузки парковок Санкт-Петербурга. Источник: СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»
Карта уровня загрузки парковок Санкт-Петербурга. Источник: СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»
  • О дате начала действия дифференцированных тарифов на платную парковку в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах сообщили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».
  • Цена парковки будет зависеть от востребованности конкретного места — в зависимости от неё будут применять один из четырёх коэффициентов загрузки. Плата составит: от 50 до 180 рублей в час — для категорий А и М, от 100 до 360 рублей в час — для категории В, от 200 до 720 рублей в час — для прочих.
  • Возможность поминутной оплаты парковки после первого часа стоянки тоже будет зависеть от уровня загрузки. Со второго часа одна минута обойдётся в сумму от 0,83 рубля до 3 рублей — для категорий А и М, от 1,67 рубля до 6 рублей — для категории В, от 3,33 рубля до 12 рублей — для остальных.
  • Способы и правила оплаты, а также бесплатное время пользования для всех с 20:01 до 07:59 остались прежними. Льготы для местных жителей и льготных категорий граждан тоже сохранили.
  • О планах городских властей запустить новую систему расчёта платы за парковку «Фонтанка» сообщила летом 2025 года. В Москве динамический тариф на парковку протестировали осенью 2024 года, в мае 2025-го — расширили ещё на несколько десятков участков улиц.

#новости #санктпетербург

16
5
3
2
1
66 комментариев